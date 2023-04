¡Gracias, héroes!

Es un error minimizar la última masacre cometida por el Eln, en la que perdieron la vida 9 de nuestros soldados, 7 de ellos soldados bachilleres. Es un acto brutal. Salvaje. Cobarde. Fueron atacados con tatucos y ráfagas de fusil mientras dormían, en completo estado de indefensión. Se llega así a 14 integrantes del Ejército asesinados desde la reactivación de los acercamientos con esa guerrilla.

Algunos miembros del Gobierno, dirigentes políticos y analistas, a nombre de la paz total, han decidido desplegar una peligrosa artillería argumental para normalizar una masacre, para hacernos creer que semejante masacre es normal en una negociación de paz, que no es ni la peor ni la más grande perpetrada por el Eln, que no es la primera ni será la última.

Opino exactamente lo contrario. Me parece que es atroz. Me parece que ningún camino a la paz se puede tapizar de muertos. Me parece que los jóvenes soldados no merecían esa muerte. Es más, me parece que no deberían ser enviados a esas zonas y que haberlos llevado al Catatumbo contraría las promesas orientadas a preservar la vida de los jóvenes soldados.

Me parece que esa narrativa permisiva y tolerante con las masacres estimula la repetición de estos hechos y multiplica los peligros y los atentados contra la vida de nuestros héroes de las Fuerzas Militares y la Policía. Si cuando los secuestran el propio Gobierno usa eufemismos para esconder el delito atroz tras el rimbombante rótulo de cerco humanitario y cuando los masacran tratan de normalizar la barbarie, lo único que podremos esperar en el futuro es más muerte, más violencia y más crueldad.

A ratos, parece que la voluntad de paz de algunos en el Gobierno y en sus proyectos de ley se expresara en una tormentosa complacencia con los criminales de toda calaña, con los asesinos, con los sicarios, con los narcos, y que les costara un inmenso trabajo poner verdaderamente a las víctimas en el centro de los esfuerzos del Estado.

Los héroes de la Fuerza Pública y los asesinos no se pueden seguir confundiendo en una fría aritmética de muertos. Los miles de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía que a diario visten los uniformes de la patria para defendernos a todos arriesgan cotidianamente su vida por nosotros. Se desprenden de sus familias, de sus hijos, parejas, padres y hermanos para cumplir con su deber. Y han sido el blanco de discursos populistas, falaces y envenenados para hacerlos aparecer como enemigos de la sociedad, cuando son ellos sus abnegados defensores.

Como en toda colectividad humana, habrá manzanas podridas. Y se habrán cometido delitos de todo calibre. Y algunos atroces, repudiables. Pero la inmensa mayoría de los miembros de la Fuerza Pública son colombianos y colombianas valientes, honestos, abnegados y patrióticos.

Cuando se conoció la masacre, más allá de expresar nuestro dolor profundo, nuestra solidaridad con las víctimas, nuestro abrazo a la tropa, nuestro respaldo a nuestras fuerzas militares, en La FM con Luis Carlos Vélez emprendimos una campaña para decirles gracias, héroes, y para acompañarla con beneficios voluntarios y descuentos en el comercio, en servicios, en compras, en recreación para ellos y sus familias.

Y fue emocionante. A partir de la primera llamada que recibió al aire Luis Carlos y de su invitación a la campaña, se vino una catarata de solidaridad sobrecogedora, elocuente, esperanzadora. Desde gremios como Fenalco hasta pequeños tenderos. Desde grandes empresas como Postobón hasta taxistas ofreciendo descuentos en sus carreras. Voces ciudadanas, todas en coro, diciendo gracias, héroes, como lo muestra la bonita promo que preparó el canal RCN.

Más allá de esta campaña, lo que a título personal quiero enfatizar es que llegó la hora de revisar esta estrategia de mantener las fuerzas del orden replegadas, mientras los grupos armados y las bandas criminales están a sus anchas copando y disputando territorios a sangre y fuego. Mala ruta para Colombia.

JUAN LOZANO

