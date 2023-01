Que las mejores rebajas del 2023 están en el Código Penal, dice el mensaje que circula por las redes sociales. Y va uno a ver y resulta cierto. Por lo menos, eso parece ser lo que se proponen. El debate está abierto.

Señor delincuente, señora criminal, apreciado bandido, para ustedes, con todo cariño, ha llegado el rebajón... rebajón de penas, de sanciones, de castigos...

Solo se necesita que usted haya cometido un delito, un crimen, y le ofrecen el rebajón.

¿Es usted un acaudalado ejecutivo que tiene a sus hijos aguantando hambre y no les gira la cuota de alimentos porque está peleando con su expareja? No se preocupe. El rebajón es para usted. Ya ni siquiera será delito someter a sus hijos a esa infamia. Que sufran los niños, pero que a usted no lo incomoden.

¿Es usted un corrupto de cuello blanco que se apoderó del dinero de los auxilios para los viejitos más pobres de su ciudad? Fresco. El rebajón le permitirá volver a sus andanzas muy pronto.

¿Usted, delincuente condenado, está un poco estresado porque le tocó permanecer en una cárcel? No se estrese más. Ya llega el rebajón para que usted pueda salir por la mañana de la cárcel y volver por la tarde. El rebajón lo ama, señor delincuente. Escoja su hora de salida y su hora de llegada. Evítese la hora pico y salga a las 10 a. m.

Nuestro servicio exclusivo de cárceles de puertas abiertas quiere que ustedes, redomados criminales, no sufran en una cárcel. El rebajón los comprende.

¿Es usted un narcotraficante, miembro de una banda criminal, jefe de alguna organización sicarial a quien no le gustan las celdas carcelarias? Frescoooo. El rebajón también los incluye. Y a los jefes de bandas criminales. Y a vándalos urbanos. Consulte condiciones. Habrá narcorrebajón en todas las modalidades, formas y alcances.

¿Ha sido usted reclutador de menores, secuestrador de niños o abusador de menores? Bingooooo. Para usted, rebajón prémium, pues si posa de intelectual en una negociación y se esmera siguiendo el ejemplo de algunos que ya lo lograron, es posible que el rebajón llegue con carro blindado, escoltas, personal de apoyo, sueldo millonario y hasta curules del Congreso.

Ojo. El rebajón es tan generoso que no se necesita que entregue su fortuna, ni que delate a sus cómplices, ni que revele sus contactos en la mafia ni que diga quienes son sus testaferros. Ni siquiera se necesita que se arrepienta. Búrlese tranquilo de la justicia, que nunca lo harán pagar por sus crímenes. Eso sí, finja siempre, con ademanes de prócer de la moral, que a usted le interesa el bienestar del pueblo colombiano.

La clave ahora es que agredan, insulten, descalifiquen y maltraten a todos los que osen cuestionar el rebajón. No ahorren insultos. Pueden espetarles todo tipo de ofensas. Pueden injuriarlos, pues el rebajón también quiere eliminar el delito de injuria. Amedrenten e intimiden todas las voces libres en el debate para que las mayorías parlamentarias puedan pupitrear rápido el proyecto.

Si quieren rebajón ya, ayuden entonces para que la gente acepte esta forma de rendición ante la criminalidad. No dejen que se estructuren opciones serias, profundas, razonables y realistas para mejorar la política carcelaria y para lograr que las cárceles dejen de ser escuelas de criminalidad y se conviertan, como debe ser, en centros de verdadera rehabilitación desde donde se puedan construir segundas oportunidades. No permitan que un debate patriótico les afecte su rebajón, señores delincuentes.

¡Que viva el rebajón! Hampones de Colombia, unidos serán invencibles. El futuro les pertenece.

P. D. Y por ahora, olvídense de aquella consigna según la cual la prioridad eran los derechos de las víctimas. Estas iniciativas se concentran devotamente a proteger los derechos de los victimarios. Así es la cosa.

JUAN LOZANO

