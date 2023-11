De primera y de segunda

De primera los gobernadores invitados en el primer combo a Palacio. Mala señal la de dividir, jerarquizar y categorizar a los mandatarios seccionales según su grado de proximidad política con el Presidente y sus aliados. De primera, en esa misma sesión, los que recibieron invitación para sentarse en la reunión palaciega a la que también asistió el ministro de Hacienda, es decir, el administrador de la chequera para apoyar proyectos regionales, nutrida con nuestros impuestos.

¿Van a recibir privilegios? ¿Beneficios presupuestales? ¿Tratos favorables para sacar adelante sus proyectos? No lo sé. Pero no deben olvidar en Casa de Nariño que constitucionalmente el Presidente encarna la unidad de la Nación y que ese acto parece la antítesis de cualquier acuerdo de unidad nacional. El mensaje que quedó en el aire es fatal, así ahora traten de dorar la píldora: están castigando a las regiones donde sus mayorías ciudadanas no se plegaron a los designios del Pacto Histórico.

De primera las víctimas de crímenes de miembros de la Fuerza Pública. Crímenes horrendos, atroces, inaceptables, cuyas víctimas merecen ser reparadas, cómo no, pero tan horrendos, atroces e inaceptables como los perpetrados por las Farc, el Eln, las narcoguerrillas y similares.

Desde el gobierno Santos empezó este trato discriminatorio, sobre todo con las víctimas de las Farc, a quienes trataron de esconder y silenciar durante la negociación. Sus victimarios gozan de todos los beneficios y nos quedaron debiendo la entrega total de sus bienes para reparar sus víctimas, su listado de testaferros y propiedades, sus contactos y operadores en asuntos de lavado, minería ilegal, secuestro, extorsión y narcotráfico. Pusieron conejo y nada pasó.

Más ampliamente: de primera los victimarios, de segunda las víctimas. Doloroso. De segunda las víctimas de reclutamiento forzado de menores, de crímenes sexuales, de minas antipersonas, de secuestro.

Muchas iniciativas, proyectos de ley y propósitos oficiales encaminados a concederles a los victimarios beneficios de excarcelaciones anticipadas, redención de penas, reducción de sanciones, descriminalización de conductas.

El Estado que pretende llenar de beneficios a asesinos, terroristas, secuestradores, delincuentes, ladrones, atracadores, narcotraficantes termina estimulando todos los rostros del delito y todas las infracciones de la ley.

A la hora de acceder a los presupuestos públicos, de primera a los que se les quiere pagar por no matar, de primera las guerrillas a las que quieren buscarles fuentes de financiación para que dejen de secuestrar sin exigir como precondición que dejen las armas.

De segunda los que no han delinquido, asesinado, ni secuestrado ni narcotraficado... los que no han violado ni leyes ni mujeres ni niños.

De primera los de la primera línea, de primera la agenda estatizadora, de primera regalar el pescado; de segunda enseñar a pescar, de segunda la propiedad privada; de primera los regímenes venezolano y cubano, de segunda la soberanía petrolera y energética.

De segunda los empresarios laboriosos, abnegados, dedicados, que hacen patria en cada jornada y pagan impuestos, cumplen con sus obligaciones laborales, le apuestan a generar empleo formal y a la justicia social.

El Gobierno fue elegido con unas banderas muy distintas de las que habían enarbolado los gobernantes anteriores, y el Presidente viene de una vida con todas las formas de lucha desde la izquierda radical. Es explicable que su proyecto político sea muy diferente a los anteriores. Eso lo entiendo perfectamente. Y comparto la búsqueda de un país más equitativo.

Todo ello, sin embargo, no puede hacer perder de vista que una vez terminan las campañas, los elegidos a nivel nacional, departamental y municipal no pueden gobernar solo en función de sus amigos, copartidarios o simpatizantes. Que no cunda un mal ejemplo. Los gobernantes deben gobernar para todos, y los castigados no deben ser ni los rivales políticos o ideológicos ni los empresarios formales, sino todos aquellos delincuentes y criminales que violen la ley. Que la virtud se premie y el delito se castigue, no al contrario.

JUAN LOZANO

