Constitución por raticos

Nadie podrá acusar a Humberto de la Calle de ser un enemigo de la paz. Ni de ser un uribista rabioso. Ni mucho menos de ser un facho, paraco, neoliberal, opresor, esbirro del imperio, derechista h. p., como les espetan a tantos otros que expresaron sus legítimas preocupaciones constitucionales ante la determinación del Gobierno de reabrir negociaciones especiales con ‘Iván Márquez’, desconociendo la norma constitucional vigente. Nadie podrá negar, tampoco, que De la Calle es un jurista, estudioso del derecho y conocedor como pocos del derecho constitucional.

Uno puede discrepar frente a posturas políticas de De la Calle o coincidir con ellas, uno puede estar de acuerdo con sus alineaciones políticas o discrepar de ellas, pero nadie puede negar sus quilates jurídicos, reposados y potenciados por los años. Pues bien, quien con toda claridad ha dicho que es inconstitucional el propósito de acudir a la ley de prórroga de la 418 para volver a negociar con los desertores del proceso de paz es Humberto de la Calle.

En presencia de múltiples aristas de este debate, sobre la conveniencia y las implicaciones de esa negociación, me quiero apartar de todas las polémicas políticas hoy para concentrarme en el tema constitucional. Y no hago parte de quienes quieren que el país se vaya a pique por el fracaso del presidente Petro, ni de quienes se dedican a sabotear toda acción oficial con cálculos políticos.

El tema constitucional es central porque sacar adelante una aprobación parlamentaria de una ley a sabiendas de que se viola la Constitución constituye una gravísima amenaza contra la democracia. Para que no se me acuse de ningún tipo de sectarismo, les recuerdo, por ejemplo, que con la misma vehemencia y por las mismas razones sobre la importancia del respeto por la Constitución como garantía de supervivencia del Estado democrático, me opuse a que Juan Manuel Santos e Iván Duque modificaran la ley de garantías electorales. Santos no lo logró. Duque sí en el Congreso, pero, tal como lo advertimos anticipadamente que sucedería, la Corte tumbó esa modificación irregular.

Así, pues, al insistir a sabiendas de que la norma constitucional resulta pisoteada se abre la más peligrosa de todas las puertas en una república democrática, que es la del acatamiento selectivo de las normas constitucionales por parte de quien ostenta el poder. Así han empezado algunas tiranías y algunas dictaduras. Así. Respetando los pedazos de Constitución que sirven al gobernante e ignorando los que le son incómodos.

Es posible, digo yo en mis conjeturas, que estén pagando algún compromiso de campaña sabiendo que la Corte les va a tumbar la modificación, pues no encuentro ninguna otra explicación para que un abogado tan sólidamente formado en el derecho constitucional como el ministro Prada esté defendiendo semejante orangután.

A fin de cuentas, lo de ‘Márquez’ es lo de menos. Si no aprueban esta modificación, él seguirá gozando de sus refugios en Venezuela y Colombia como lo ha hecho hasta hoy. No es ‘Márquez’, tampoco, el foco de mi mayor preocupación. Es la decisión, repito, de no acatar la Constitución Nacional. Petro, como Duque, como Santos o como cualquiera que venga en el futuro, al igual que los congresistas y los magistrados, deberá ejercer sus competencias dentro del más absoluto respeto por la Constitución.

Si, a pesar de todas las advertencias, el Congreso lo aprueba, la pelota quedará en la cancha de la Corte. Su responsabilidad, entonces sería inmensa frente al futuro democrático de Colombia. Y no le quedará más camino que tumbar el esperpento.

Algunos dicen que el Gobierno se siente confiado con el voto de obediente acompañamiento del nuevo magistrado Juan Carlos Cortés. No lo creo así. Conozco al magistrado desde hace más de 25 años y confío en su independencia, en su formación jurídica y en su compromiso patriótico a la hora de fijar su posición ante este asunto que se refiere a la columna vertebral del Estado.

JUAN LOZANO

