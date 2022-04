Canallas corruptos con votos

Pocos seres más despreciables, crueles y perversos que aquellos que, valiéndose de un cargo importante, se roban el dinero de los ciudadanos. Su codicia, en la práctica, equivale a arrancarles los bocados de la boca a niños pobres hambrientos o a condenar a miles de adolescentes a la falta de internet, lo que implica acceso limitado a la educación, a la información y al mercado laboral, reproduciendo de manera infame en una y otra generación la maldición de la exclusión y la pobreza.



Un senador corrupto, un alcalde corrupto, un gobernador corrupto, voraz, codicioso, es capaz de mantener veredas incomunicadas en las que los campesinos deben aguantar hambre porque no tienen cómo sacar sus productos, mientras el alto funcionario se roba la plata de las vías.

Según lo confirma el fiscal general, Francisco Barbosa, en columna publicada el domingo en este mismo diario, hay 157 imputaciones por covid-19, es decir, por aprovecharse de la angustia, el sufrimiento y el dolor que generó la pandemia, para robarse la plata de los presupuestos públicos. ¡Canallas de la peor calaña!



Ciento cincuenta y siete imputaciones dejan claro que no es un fenómeno aislado. Que no fueron unas pocas manzanas podridas. Queda en evidencia que es un problema sistémico, una plaga que se extiende a lo largo y ancho de nuestra geografía, y así lo ratifica el mismo Fiscal al señalar que dentro de las acciones contra los aforados han logrado imputar a 35 exgobernadores, 35 alcaldes, 7 gobernadores actuales y varios concejales.



Las dimensiones que ha adquirido la corrupción administrativa en Colombia son catastróficas y están tan normalizadas entre la ciudadanía que mucha gente cree que es inherente a la función pública tener el derecho a una tajada, a una comisión, a una mordida, a una coima.



Eso no puede seguir así. En vez de perdón social hay que generar un verdadero rechazo social contra los corruptos de cuello blanco que se roban la plata de sus comunidades. No puede seguir siendo normal que un alcalde o gobernador, o sus amigotes, o sus socios dispongan de una licencia para robar en su cuatrienio y luego trafiquen con los votos que mantienen amarrados.



Los corruptos deben dejar de sentirse arropados por la lisonja de sus beneficiarios y, en cambio, la sociedad se debe encargar de hacerles sentir vergüenza y hacerles saber que no son socialmente bienvenidos. Que no engalanan ningún festejo, sino que enturbian. Que su amistad no enaltece, sino que puede manchar.



Pero además, tal como se ha venido proponiendo por algunos expertos, se debería estudiar la conveniencia de establecer jurisdicciones especializadas anticorrupción para que los procesos no prescriban, y urge una reforma profunda al sistema de órganos de control.



Sin complejos por las satanizaciones de aquellos que descalifican toda propuesta de incremento de penas con la acusación de un supuesto populismo punitivo, se deben endurecer las penas contra los corruptos, eliminar muchos beneficios que hoy se les conceden y flexibilizar las normas de extinción de dominio contra sus bienes.



Acariciar hoy esquemas de perdón social en favor de los corruptos es una repugnante bofetada contra la ciudadanía que exige mayores estándares de integridad, pulcritud y transparencia. Aunque los más indignados parecen ser los ciudadanos de mayores ingresos, los más perjudicados son las familias más pobres de Colombia, aquellas a las que cada raponazo de un corrupto aumenta su hambre, amenaza su salud y deteriora su vida.



Un corrupto que se roba la plata del PAE, en mi opinión, debe ser tratado como se tratan los asesinos, en un país en el que los niños pobres mueren de hambre.



JUAN LOZANO



