Aplazamiento parcial de elecciones

No se debe seguir aceptando en silencio que se tengan como legítimas algunas de las elecciones territoriales que se adelantan bajo el imperio criminal de grupos al margen de la ley negando de tajo la expresión libre de los electores, mientras participan en las generosas ofertas de negociación o de livianos sometimientos que les ofrece el Gobierno.

El precedente, de cara a las elecciones de 2026, es fatal: en unas zonas de Colombia no todos los candidatos podrán obtener votos.

Las cosas como son. Están pasando de agache muchos líderes y partidos políticos. A este paso, con los violentos mandando en casi medio país y la Fuerza Pública replegada, los ciudadanos NO pueden votar libremente. Los candidatos NO pueden hacer campaña libremente. El derecho al voto NO se puede ejercer con libertad. NO hay garantías democráticas en esos territorios.

Se deben aplazar las elecciones en los municipios donde no se pueda garantizar la libertad del voto. No es todo el territorio colombiano. No son la mayoría de municipios y todavía hay tiempo para adoptar correctivos en algunos lugares, pero ya es evidente en territorios ya identificados que a quien pretenda hacer campaña sin permiso del grupo criminal dominante simplemente lo matan. Es una farsa hablar de elecciones libres en esos territorios. Los violentos al margen de la ley imponen sus candidatos.

Mis fuentes son oficiales y me apoyo en las alertas tempranas que con valiente entereza viene presentando el Defensor del Pueblo, cuya voz se debe escuchar con atención, pues, además, lidera una entidad que, como pocas, está desplegada por todos los territorios de Colombia.

Actualmente el grupo armado con mayor presencia e influencia en el territorio nacional son las Autodefensas Gaitanistas, en 24 departamentos y 392 municipios, seguido por el Eln, en 19 departamentos y 224 municipios; las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’, en 18 departamentos y 180 municipios; las disidencias de las Farc de la ‘Segunda Marquetalia’, en 14 departamentos y 69 municipios, y un largo etcétera de diversos grupos de alcance territorial utilizados mediante encadenamientos delictivos a través de subcontratación o tercerización, además de grupos de crimen organizado transnacional, en palabras de la propia Defensoría.

El homicidio de líderes sociales, disparado. La situación de los alcaldes, muy grave: 8 despachando fuera de sus municipios, 9 más despachando de forma intermitente, 86 que ya denunciaron amenazas concretas y 3 más en contra de quienes ya se perpetraron atentados.

Frente a candidatos, ya la Defensoría ha documentado 92 situaciones de riesgo en 22 departamentos, más 16 amenazas contra funcionarios. Y, como si fuera poco, los partidos de oposición no pudieron inscribir candidatos en todo el país. Cambio Radical no pudo inscribir candidatos en Cauca y Putumayo, y el Centro Democrático no pudo hacerlo en El Tarra, Sardinata, Tibú, Convención, El Carmen, Hacarí, La Playa, San Calixto, Teorama, Ocaña, Bucarasica, Herrán, Ragonvalia, El Zulia y Cúcuta, amén de las dificultades para inscribirlos en Caquetá, Huila, Cauca, Cesar, Meta y Putumayo.

Y no es solo el Defensor. Ya el Registrador empezó con advertencias regionales e indicó que hay riesgo de aplazar elecciones en algunos municipios del Cauca. Y los gobernadores, a quienes poco atienden en el Gobierno Nacional a juzgar por sus últimas declaraciones, advirtieron con vehemencia acerca de los graves problemas de seguridad.

La respuesta del ministro del Interior negando los problemas de seguridad les colmó la copa, y el gobernador del Meta le contestó literalmente: “Un incompetente ministro de gestión gris, ante el llamado de los gobernadores alertando sobre la grave situación de seguridad en el país, sale a responder que el tema es electoral. Sea serio, ministro Velasco. No les falte al respeto a los colombianos. Los muertos, las masacres y los atentados son reales. Aquí el único hipócrita es usted. Renuncie, ministro”.

El debate está abierto.

JUAN LOZANO

