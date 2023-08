Antídoto contra el pesimismo

No podemos permitir que los tormentosos escándalos que han sido revelados por los mismos miembros de la familia Petro y sus más cercanos amigos paralicen a Colombia y le metan otro frenazo a nuestro maltrecho país.

Son tan malucas las revelaciones que no parecen asuntos propios de la Casa de Nariño, sino, más bien, el guion de alguna narconovela con mafiosos y corruptos a bordo, romance, traición, cachos, embarazos, paternidades contrariadas, familias rotas, hijos maltratados, chorros de plata y poder, presidente, parlamentarios, embajadores, delitos, compra de votos, ferias de puestos y contratos, corrupción, Código Penal, testigos, confesiones, villas lujosas, automóviles de alta gama, celos, odios, venganzas, chuzadas, polígrafos, suicidio, amenazas de muerte, en fin.

Cada mañana van apareciendo nuevos elementos en la configuración de un complejo mapa de señalamientos que van dejándole claro al país que lo que decían que iba a cambiar no cambió. Las mismas prácticas clientelistas, el mismo Estado/botín, las mismas corruptelas de una criminalidad política ambidiestra que ha demostrado su capacidad de delinquir por igual con políticos de la derecha y de la izquierda. Y con las mismas víctimas y los mismos paganinis: el sufrido pueblo colombiano.

Y es que se trata de historias truculentas que capturan la atención nacional en un país fatigado y martirizado por la impunidad que clama justicia y pide que la ley se aplique con todo rigor frente a los responsables, caiga quien caiga.

Sin embargo, tanta estridencia emana de la política y debe tramitarse dentro del marco institucional por los organismos competentes del Estado en sus propios predios, sin afectar la vida productiva del país, sin paralizar a las empresas, ni a los emprendedores ni a los trabajadores.

Colombia no se puede detener. A Colombia no la puede petrificar una oleada de pesimismo e incertidumbre. No sabemos el resultado de los procesos que se han iniciado, pero sí sabemos que tenemos una fuerza invencible en la iniciativa privada, en los empresarios colombianos y en nuestra gente, que ha sido capaz de sobreponerse siempre a los escándalos políticos, a la falta de seguridad, a la violencia y a las insuficiencias de la justicia.

A punto de iniciarse el 8.º Congreso Empresarial Colombiano, convocado por la Andi junto con su asamblea 79, no tengo la menor duda de que en los empresarios colombianos, en su fortaleza, en su patriotismo y en su compromiso se encuentra el más poderoso antídoto contra el pesimismo paralizante. La empresa privada, la iniciativa privada y el emprendimiento privado son el verdadero motor de Colombia. Ahí radica la generación de empleo, de bienestar y de crecimiento.

En las más graves crisis de los últimos tiempos, el aporte de los empresarios ha sido determinante para superarlas. Basten, entre muchos, tres ejemplos: su liderazgo en plena pandemia para lograr que a Colombia llegaran las vacunas y se pudieran aplicar millones de dosis; su espíritu de concertación y justicia social en el nuevo esquema de entendimiento en torno del salario mínimo; y su contribución multimillonaria a la equidad, expresada en su apoyo para el aumento de la pesada carga tributaria que recae sobre ellos.

Por lo demás, el Congreso Empresarial, liderado con eficiente visión futurista por Bruce Mac Master, se ha convertido en un gigantesco tanque de pensamiento democrático y plural donde se estudian, más allá de las coyunturas, los asuntos trascendentales para el bienestar de los colombianos, de la mano de reputados expertos y pensadores globales y nacionales en cada una de las áreas relevantes.

Como bien lo ha afirmado Joaquín Losada, presidente de la junta nacional de la Andi, aquí se conjuga una reflexión constructiva y profunda sobre los grandes temas con un claro llamado a la acción para asegurar que el país no se detenga y que el motor empresarial de Colombia siga jalonando el proceso para construir una sociedad más prospera y más justa, sin dejarse derrotar ni detener por los escándalos políticos y judiciales que nos sacuden.

