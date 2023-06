50 preguntas más sobre los escándalos

Esto se pone cada día más feo. No me corresponde juzgar, me corresponde seguir formulando públicamente muchas preguntas que se hace la ciudadanía y exigir que las autoridades actúen.

¿Al coronel Dávila, coordinador de inteligencia anticipativa de la Presidencia de la República e involucrado en este escabroso asunto, lo mataron o se suicidó?

¿Quiénes podían albergar temores por las declaraciones del coronel a la Fiscalía? Si ya había expresado su decisión de colaborar con la Fiscalía... ¿qué había alcanzado a decir? ¿Quiénes sabían que ya había radicado su carta en la Fiscalía? ¿A cuáles “altos funcionarios de la Presidencia” se refería en su carta, pues hasta la fecha, entre los funcionarios de Palacio, solo se había hablado de Laura Sarabia?

¿Qué pitos toca alias Siopas, del ‘clan del Golfo’, en este tema?

¿Por qué el estafeta del coronel Dávila dejó su arma en la camioneta? ¿Acaso no es obligación que siempre porten sus propias armas? ¿Por qué el coronel no habría usado su propia arma? ¿Por qué dentro del carro?

¿Quién es la luminaria forense que logró dilucidar en tiempo relámpago el asunto para determinar con contundencia que fue un suicidio, practicar las pruebas de balística, examinar el cadáver, descartar cualquier otra hipótesis, estudiar la escena, conseguir el dictamen de Medicina Legal e informar al Presidente el resultado para que este, a su turno, se lo comunicara por sus redes sociales al país? ¿Podrá aplicar para ganarse el Guinness Record a la velocidad forense?

¿Qué encontraron en la larga inspección del “piso 13” que había atendido, precisamente, el coronel Dávila? ¿Quién da las órdenes de chuzar en el Gobierno? ¿Actúan como rueda suelta o tramitan órdenes judiciales? ¿Pudieron establecer los investigadores si alguien más está chuzado sin orden judicial? ¿Quién o quiénes?

¿A cómo la chuzada? ¿Pague 2 y lleve 3? ¿Quién paga los costos de las chuzadas? ¿Quién hace el control de legalidad? ¿Es verdad o es mentira que hay varios periodistas chuzados? ¿Y varios opositores?

Y a propósito, insisto, ¿cuánta plata se perdió? ¿Marelbys pudo haber actuado sola? ¿De quién era esa plata? ¿Era de Laura, solo de Laura y de nadie más que de Laura?

¿Admitirá la Real Academia de la Lengua Española la postulación del castizo Armando como miembro de número y le valdrán los audios filtrados a Semana como trabajo meritorio para su postulación? ¿Por qué le carga tanta bronca el canciller Leyva? ¿Qué contestaba Laura ante ese carnaval de insultos?

En el Consejo Nacional Electoral no va a pasar nada, ¿cierto?

¿En la Comisión de Acusación de la Cámara, tampoco?

¿Empezamos mal, no? ¿Y en la Procuraduría y la Fiscalía?

¿Sabremos algo real acerca de la financiación de la campaña? ¿Se volaron los topes? ¿Llegó dinero de Venezuela, del narco o de la corrupción? ¿Cómo está la cosa con Maduro? ¿Tiene algo que ver Maduro en este enredo? ¿Y la DEA?

¿Esto tiene algún vaso comunicante con el escándalo de plata, poder y cachos de Nicolás Petro y Day? ¿Habrá algún resultado de esa investigación pronto?

¿Por qué el Presidente ataca a la prensa, si son sus propios funcionarios y parientes los que armaron los escándalos? ¿Acaso no fue Day la que contó todo? ¿Acaso no fue el mismo embajador en Venezuela quien puso sobre el tapete la financiación irregular, los 15.000 millones, las presuntas chuzadas, el uso del avión privado, el viaje de Marelbys y la pelea con Laura?

Sin respuestas, lo único que me queda claro es que no podemos dejar que la mala política hunda al país. Ningún político providencial nos va a salvar y tenemos que deslindar el escándalo político y judicial de la marcha cotidiana de la vida y de la economía. Tampoco podemos caer en la trampa de los odios y las retóricas incendiarias. Nuestro foco debe ser el bienestar de Colombia, caiga quien caiga en estas investigaciones.

JUAN LOZANO

