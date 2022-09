Cinco ‘tips’ para neopetristas tras la voltereta

Advertencia previa: hay petristas de petristas. Hay unos, perseverantes y coherentes, que desde el inicio de su camino han creído en Petro y lo han acompañado cruzando desiertos y superando tempestades. A ellos no se les aplica esta columna.

Se les aplica a los neopetristas, a los que quieren montarse en su bus ahora que tiene poder, a los que fueron uribistas, santistas, duquistas y ahora, sin vergüenza ninguna, negando todos sus juramentos anteriores se quieren subir al árbol del poder para no perder sus cuotas y beneficios.

Si, por ejemplo, cada cuatro años te vistes de azul para ir a los pueblos a pedir votos en nombre de la defensa institucional y las promesas de seguridad para la gente y apenas la semana pasada te declaraste petrista del Gobierno tras doble voltereta y triple antifaz, esta columna sí es para ti, porque traicionaste tus promesas de campaña y en el petrismo original te verán siempre como un acomodado dispuesto a entregar tu voto parlamentario a cambio de puestos y contratos.

1. Tus aeróbicos cada mañana



Unoooo, doooos, salta, unoooo, doooos, salta alto, corre libre, respira profundo, síguele el paso a Nerú en Palacio, uno, dos...



Recuerda, neopetrista, que la entrada a la plaza de banderas de la Casa de Nariño ahora es libre, ya no hay rejas opresoras que aíslen al gobierno del pueblo, uno, dos, uno, dos, repite, abajo las rejas de los fachos, uno, dos, tumba todas las rejas que asfixien tu democracia, Duque, chao, chao, chao, uno, dos, uno, dos...

Cada mañana, para empezar la jornada, uno, dos, Nerú te da energía y la plata no la pones tú... uno, dos...

2. Tu paz total



Recuerda que tú, buen neopetrista, eres un ser de luz, iluminado, del que solo emana paz total... si en tu camino te encuentras un sicario, paz total, hermano; si en tu camino te encuentras un narcotraficante, paz total, hermano; si en tu camino te encuentras un terrorista, guerrillero, reclutador y violador de menores, paz total, hermano, y encímale una curul de Senado o Cámara. Recuerda que en la cárcel solo deben quedar algunos de tus viejos amigos, es decir, algunos policías, unos cuantos militares y un puñado de uribistas... paz total, hermano, paz total...

3. Tu decrecimiento



Recuerda, crecer es decrecer un poco. Tú, buen neopetrista, pídeles a los que crecen que por favor entren en la onda del decrecimiento. Como tú no podrás crecer, como tu economía no podrá crecer, como tu país no podrá crecer, diles a los que sí crecen que es hora de empezar a decrecer. Como buen neopetrista, di que no quieres crecer más, lo tuyo hoy es el decrecimiento, maldito petróleo, maldito carbón. Repite, maldito petróleo, maldito carbón.

4. Tus impuestos



Tú, buen neopetrista de ocasión, debes estar preparado para marchar pidiendo más y más impuestos. Sí. Así te lo han pedido desde tus altos cuarteles. Ya te lo dijeron con claridad. Debes marchar hacia la plaza de Bolívar para exigirle al Congreso que te permita pagar más impuestos.



Y si en tu marcha te encuentras con antiguos vándalos que casi incendian el país por una reforma menos ambiciosa en el recaudo que esta, si te encuentras con los que antes querían destruir todo por causa de la reforma Carrasquilla y hoy aplauden esta reforma, no les hagas ningún reproche y más bien, vuelve al punto 2... paz total, hermano.

5. Tus poemas



No podrás ser un buen neopetrista si no te aprendes por lo menos un poema de Roy Barreras. Olvídate de Borges y de Neruda. Lo tuyo ha de ser el poeta de la nueva patria. Lee la poesía de Roy, interiorízala, gózala, apréndetela, declámala. Recuerda, Roy no solo es el poeta del Pacto Histórico. Es el hombre más influyente y poderoso del régimen. Necesitas hacer méritos con él. Sin Roy, tu camino será de espinas. Con Roy llegarás por el ‘fast track’ al paraíso.

JUAN LOZANO

