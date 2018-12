Chambonadas tributarias inconstitucionales

El angustioso espectáculo de la tramitación a trompicones, verdades a medias y golpes de improvisación de la ley de financiamiento deja al descubierto la inconstitucionalidad flagrante del sistema tributario colombiano, que debe conducir a que la Corte Constitucional asuma sus competencias y declare un estado inconstitucional de cosas en materia tributaria que procure la derogatoria integral de ese monstruo de mil cabezas, dos mil micos y tres mil remiendos que es el estatuto tributario.

Con todo respeto, la honorable Corte, que fue audaz consagrando la doctrina del estado inconstitucional de cosas, en materia tributaria mató el tigre y se asustó con el cuero y ha caído en la trampa reiterada de pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas aisladas sin reparar que el monstruo tributario, es decir, el estatuto tributario todo, todo él, es inconstitucional y estructura un estado inconstitucional de cosas por violación manifiesta del artículo 363 de la Constitución.



Y es que una norma estudiada aisladamente puede pasar un examen de constitucionalidad, pero el conjunto de las normas terminaron por conformar un mamotreto que vulnera los tres principios fundantes del sistema tributario definidos por la Constituyente en 1991, a saber: equidad, eficiencia y progresividad. Las pruebas están a la vista: este sistema no es equitativo, ni eficiente ni progresivo. Podrá tener un destello aquí, un relumbrón allá, pero el conjunto tributario está lejos de desarrollar los principios referidos.



Tan evidente es esa distorsión incubada en el estatuto tributario que durante los años en los que Colombia experimentó mayor crecimiento económico, el país siguió siendo igual de inequitativo. Puesto en términos del coeficiente de Gini, el mayor crecimiento económico no se tradujo en reducción sustancial de inequidad y, peor aún, el coeficiente de Gini es, por milésimas, el mismo, antes de impuestos que después de impuestos, lo que equivale a corroborar que el sistema tributario está mal diseñado e inconstitucionalmente estructurado.



La cosa en Colombia es aún peor, pues las torpezas del sistema terminaron por gravar excesivamente un grupo limitado de personas y empresas, a sabiendas de que existe una evasión escalofriante que nunca se ha combatido de manera radical y eficaz.



Y más grave todavía si las genialidades de algunos están apuntando, como quedó en evidencia en la presentación de la ley de financiamiento, a extender el IVA a productos de alimentación básica en la canasta familiar, o a poner en la mira tributaria a los pensionados, solución facilista y violatoria de derechos.



Lo que salga del Congreso esta semana aliviará una angustia coyuntural de caja, pero se suma a la galería bochornosa del reparcheo tributario reiterado, estimulado por un Estado que se niega a cumplir con la tarea de revisar integralmente el Estatuto Tributario.



El modelo atroz en que un grupo de parlamentarios pupitreaba cuanta barbaridad les llevaban a cambio de ‘mermelada’ causó gran daño. Pero el nuevo modelo aún no muestra sus bondades. Lo que hemos visto en los últimos días es un sancocho de populismos, lugares comunes y afanes electorales. Hay congresistas serios, cómo no. Y buenos funcionarios públicos. Pero la sensación que ha quedado es que el afán prioritario es prender de nuevo la aspiradora para sacarles 7 billones de pesos a los bolsillos de los contribuyentes.



Mientras tanto, quedamos atrapados en una rigidez extrema de la regla fiscal que, según la opinión de ilustrados economistas, habría aguantado una ligera flexibilización sin que ello implicara ni desvirtuarla ni retroceder en sus propósitos. En fin, deploro que a quienes están tomando estas decisiones siempre terminen por convencerlos de que la solución es aumentar la carga tributaria agregada de los colombianos que ya pagan impuestos. Error.



JUAN LOZANO