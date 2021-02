Candidatos, se les hace tarde

Me sorprende el contraste que aflora entre una abultada lista de precandidatos presidenciales de todos los colores y la ausencia casi absoluta de planteamientos que permitan caracterizar esas candidaturas y saber qué están pensando los candidatos y qué les van a proponer a sus potenciales electores.

Me da pena con tanto aspirante ilustre, pero a estas alturas solo Gustavo Petro expone a diario sus planteamientos, y mientras Petro les da munición argumental a sus seguidores y mantiene vivo un discurso que ya le permitió cosechar más de 8 millones de votos en las urnas, casi todos los demás siguen en la feria de los lugares comunes, las frases de cajón, los planteamientos generales y la búsqueda de figuras retóricas y acuerdos políticos que les permitan acomodarse mejor en los partidores de las consultas.



A veces, Sergio Fajardo suelta algún planteamiento por aquí, otro por allá, pero no tiene el ímpetu cotidiano que mantiene a Petro en la primera fila del interés de sus seguidores. Y el problema arranca por que casi todos los demás andan con aspiraciones que son secretos a voces, pero no se atreven a confesarlas ni a hacerlas explícitas, lo que les impide hablar como candidatos presidenciales y proyectarse como hombres y mujeres que aspiran a gobernarnos.



¿Qué están esperando? Patos, al agua. Cada día que pasa están perdiendo la oportunidad de comunicarse con sus compatriotas y de ganar apoyo para sus ideas. Luego se quejan de que no los escuchan o de que no les dan espacio. La culpa será solo de ustedes, ilustres precandidatos de todos los sectores, si no asumen pronto sus candidaturas.



Quítense las caretas, salgan de sus trincheras y asuman de frente y con verticalidad sus candidaturas. Estas elecciones serán atípicas. El quehacer y los procedimientos de la política son muy distintos en sociedades semiconfinadas y marcadas con las cicatrices de la pandemia. Después no habrá espacio ni claridad para que en la maraña digital se puedan caracterizar y tengan la posibilidad de delinear su perfil político.



Estamos casi a un año de las elecciones presidenciales, en las que se jugarán las consultas interpartidistas, y a menos de 12 meses de las decisiones intrapartidos para seleccionar los candidatos que irán a las consultas. El reloj les corre, y ustedes dejan que pasen los días y las noches sin que se los reconozca como candidatos presidenciales, como si le apostaran a un eslogan, o a un golpe de suerte, o a un guiño, o a un publicista mágico o a un gurú de las redes sociales que los ponga a ganar ‘likes’ a toda mecha con la ilusión ulterior de convertirlos en votos.



Toquen la corneta. Comprometan a sus aliados. Presenten a sus asesores. Entrenen a quienes quisieran tener en sus equipos de gobierno. Presenten sus propuestas. Levanten sus banderas. Alcen la voz, levanten la mano, convoquen a los suyos.



Yo quiero, sinceramente, oír candidatos y candidatas hablando de propuestas concretas. Yo estoy fatigado con las evasivas de quienes, en todas las orillas, ya deberían haber asumido que van a luchar por ganar.



En esta elección, señores candidatos, las ideas van a contar mucho y aunque las maquinarias electorales conservarán una capacidad importante de movilización, la elección del 2022 la va a ganar no quien más plata tenga ni quien más parlamentarios sume, sino quien sea capaz de interpretar y motivar a los colombianos.



Así las cosas, nada sería más conveniente para la democracia colombiana que una destapada pronta y generalizada de cartas políticas, liberándose de la tiranía de las encuestas para que los colombianos podamos, de verdad, saber de qué pasta están hechos los aspirantes, cuál es el ADN de sus propuestas, cuál es el alcance de sus respectivos proyectos y cuáles son sus ideas para que la gente en este país viva mejor. Se les está haciendo tarde.



JUAN LOZANO