Cadena perpetua e imprescriptibilidad

Estoy francamente impresionado con la cantidad de voces que se están levantando para que a los violadores de menores se les aplique la pena de muerte. Basta con indagar en las redes sociales para encontrar cuentas en las que se afirma que no es justo que el Estado tenga que alimentar por 40 o 50 años a estos degenerados criminales.



Otras voces menos radicales amigas de la cadena perpetua piden que, si se establece, se defina que se debe purgar en establecimientos como colonias rurales, donde puedan trabajar para generarle al Estado los recursos necesarios para mantenerse, empezando por los alimentos asociados con faenas del campo.

En todo caso, la brutalidad y la recurrencia de estos crímenes atroces que han estremecido al país en los últimos días, además de las valerosas denuncias de las integrantes de la Corporación Rosa Blanca, han generado una significativa base de apoyo nacional para establecer la cadena perpetua para violadores, abusadores y asesinos de menores. Hasta el presidente Duque y la vicepresidente Marta Lucía la apoyan.



Ojalá el Gobierno calibre bien las fuerzas parlamentarias, pues si aflora una mayoría significativa, no sería necesario tramitar un nuevo referendo, que probablemente arrojaría un resultado favorable pero con costos muy elevados para las arcas públicas. El Congreso, si se lo propone, podría ser un escenario privilegiado para una discusión amplia, plural, participativa y garantista sobre la cadena perpetua.



Dentro de este contexto, debe merecer toda la atención una ruta adicional que puede ser sustitutiva o complementaria a la cadena perpetua, que se está abriendo camino entre muchos juristas de grueso calibre. Con Catalina Botero, la prestigiosa decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, por ejemplo, que no es partidaria de la cadena perpetua, se ha venido proponiendo que se consagre en Colombia la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los niños.



¿Eso qué quiere decir? Que los delitos sexuales contra menores nunca prescriben y que la acción penal se puede iniciar en cualquier momento independientemente de cuántos años hayan transcurrido desde la agresión sexual y de la edad que tengan la víctima y el victimario. El derecho comparado brinda evidencia alentadora en favor de esta tesis. En nuestro vecindario, Chile ya lo aprobó.



Ese camino es particularmente importante tratándose de esa modalidad recurrente y tenebrosa del abuso sexual contra menores perpetrado por miembros de su propia familia, pues una serie de conflictos familiares afloran a la hora de tomar la decisión de denunciar al monstruo que agrede sexualmente a alguien de su sangre o de su casa.



Está probado que son tan hondas, tan brutales las heridas que les causan a las personas las agresiones sexuales procedentes de quienes los debían cuidar y proteger, que en ocasiones los 20 años después de la mayoría de edad son insuficientes para decidirse a denunciar.



Casos recientes se han conocido de hijas o hijos abusados que, transcurridos más de 20 años desde la mayoría de edad, sienten que sus propios hijos o hijas –es decir los nietos o nietas del agresor sexual– pueden estar en peligro, o se enteran de que también fueron abusados y es solo ahí, solo en ese momento dramático en el que el abuelo agresor quería hacer con los nietos lo mismo que hizo con sus hijos, que se presentan las denuncias.



Y se justifica la imprescriptibilidad, también, porque en la mayoría de los casos de abuso sexual contra menores, el único testimonio es la declaración del agredido y se requieren contextos favorables para que se anime a presentar la denuncia. Y esos contextos pueden tardar más de 20 años en presentarse. Esos salvajes no merecen reposo terrenal y si están impunes deben saber que hasta el último de los días de su vida los perseguirán los delitos que cometieron.



JUAN LOZANO

En Twitter: @JuanLozano_R