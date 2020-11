Biden y Colombia

No es verdad, como proclamaban algunos vociferantes en Florida, que Joe Biden sea un comunista frenético. No es verdad que Joe Biden sea pro-Maduro. No es verdad que Joe Biden sea pronarco ni pro cultivos ilícitos. No es verdad. Muy por el contrario, dentro del Partido Demócrata Joe Biden enfrentó y derrotó a los sectores caracterizados de izquierda en el camino a la nominación como candidato único demócrata.

Colombia no es desconocida para Joe Biden. A lo largo de su extensa carrera de 36 años en el Congreso de Estados Unidos, intervino en muchas oportunidades en debates sensibles para las relaciones bilaterales, así como también desde el despacho vicepresidencial. Biden ha estado en Colombia, tiene cercanos colaboradores colombianos, tiene amigos en distintas toldas en nuestro país y entiende, mucho más de lo que algunos pretenden hacer creer, los complejos desafíos que enfrentamos.



Las intervenciones de Biden, en momentos decisivos para nuestra agenda, como en la estructuración del Plan Colombia o en el tormentoso proceso asociado con el tratado de libre comercio, mucho sirvieron a nuestro país. Más aún. Biden ha sido un aliado frontal en la lucha antinarcóticos, teniendo claro que el narcotráfico es y ha sido el combustible de todas nuestras violencias.



Por todo lo anterior, el gobierno Duque debe ver en la elección de Biden una oportunidad para fortalecer lazos de cooperación y para que se entienda bien en Washington la tragedia que estamos viviendo con la perseverancia narcotraficante de las Farc y del Eln, así como con la proliferación de agentes criminales nacionales y extranjeros que gravitan y actúan en el mundo criminal del narcotráfico, protegidos, muchos de ellos, por el régimen del dictador vecino.



Después de oír y leer las opiniones personales de Biden sobre Maduro, no queda duda acerca de su postura. En entrevista con este mismo diario, dijo textualmente: “Mi objetivo será promover y lograr la libertad de las personas que viven bajo los regímenes opresivos liderados por Maduro, Ortega y el régimen de Cuba... Durante mucho tiempo he condenado la corrupción y los abusos de la dictadura de Maduro”.



Y dijo más... “Movilizaré a la comunidad internacional para abordar la crisis humanitaria, presionar al régimen y sus cómplices con sanciones coordinadas contra los involucrados en la corrupción y los abusos de los derechos humanos, presionaré por elecciones libres y justas y ayudaré a la recuperación a largo plazo de Venezuela”.



Francisco Santos presentó su carta de renuncia hace muchas semanas. Para el presidente Duque es prioritario y urgente buscar un embajador (y todo un equipo diplomático en las distintas sedes en Estados Unidos) que se mueva como pez en el agua en Washington, que tenga contactos, que sea capaz de mantener un espectro bipartidista de apoyo a Colombia a partir de una sólida relación con el Partido Demócrata y que no se preste para que nos pasen facturas por los desatinos de la campaña trumpista.



De manera que, si el Gobierno se mueve rápido y en la dirección correcta, se podrán capitalizar en favor de Colombia todas las acciones de Biden. Sus palabras son inequívocas. “He dicho muchas veces que Colombia es la piedra angular de la política de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, y si tengo el honor de ser elegido presidente, haré de la reconstrucción de nuestra relación con Colombia una prioridad clave en la política exterior... no solo porque es bueno para el pueblo colombiano y los colombianos estadounidenses, sino porque redunda en los intereses vitales de seguridad nacional de Estados Unidos”.



Y para todo lo que se refiere a nuestra política parroquial, vanos son los esfuerzos por satanizar a Biden desde unos sectores o, desde otros, por pretender apropiarse de su triunfo para fines electorales colombianos. El propio Biden resolvió el asunto en la misma entrevista que venimos comentando: “Seré claro –dijo– No soy socialista”.



JUAN LOZANO