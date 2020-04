Es inevitable que toda lectura de datos sobre contagiados en Colombia tenga un alto componente de subjetividad, dadas la precariedad de las pruebas aplicadas, la oportunidad de su divulgación y la opacidad con la que las autoridades de salud han manejado el asunto de las pruebas disponibles. Por eso, declarar victorias tempranas sobre curvas aplanadas es, por lo menos, prematuro. A esta guerra le faltan todavía muchos, muchos episodios, y la batalla definitiva no se ha ganado... se ha aplazado.

Y que conste que soy parte de quienes creen que el presidente Duque ha manejado con valentía, diligencia y transparencia esta crisis. Uno de sus principales aciertos, en mi sentir, ha radicado en la serenidad exhibida a la hora de adoptar las medidas más complicadas. Y otro, el propósito de mantener permanentemente informados a los colombianos sobre el quehacer diario del Gobierno.



Sin embargo, creo que es hora de apretar clavijas para que con sentido de urgencia se ejecuten algunos anuncios a fin de proteger el empleo, apoyar al sector productivo, mitigar el hambre y practicar más pruebas, sobre una base clara y transparente de disponibilidades y destinaciones sectoriales y regionales.



Necio e injusto sería desconocer avances. Pero en materia de protección del empleo y apoyo al sector productivo son lentos. Y creo que lo son porque, de buena fe seguramente, pero equivocadamente, las autoridades económicas y la junta del Banco de la República siguen atrapados en paradigmas que eran válidos antes de esta pandemia, pero que ya no lo son.



Como resultado de lo anterior, no obstante el esfuerzo fiscal que esto ha implicado, los recursos no están llegando con la prontitud requerida ni a las empresas ni a los independientes. Baste un ejemplo: se les advirtió hasta el cansancio que el modelo de garantías con coberturas bajas por parte del Fondo de Garantías que montaron al comienzo fracasaría... y fracasó. Ya se introdujeron correctivos, ojalá funcionen.



Pero falta audacia. Se necesitan soluciones creativas para que la plata efectivamente llegue a quienes la necesitan. Transferencias directas. Abono en cuenta de empresas e independientes. Pagos de las nóminas. ¿Qué sacamos con un apego terco a la regla fiscal mientras las empresas cierran? ¿Qué medalla se quieren ganar con sus medidas si la tasa de desempleo se dispara de nuevo?



Esta semana, otra vez, es quincena. El tiempo de aquellos economistas parece correr en una pista distinta de las urgencias del hambre, de los cierres de empresas, de las quiebras inevitables y los despidos derivados.



Lo mismo pasa con algunas ayudas alimentarias. El Gobierno, de buena fe, también se puso a anunciar que entregaría un millón de mercados, y su entrega solo parece haberse concretado parcialmente, cuando ya deberían estar empezando a entregar la segunda tanda, es decir, el segundo grupo de un millón de mercados.



Y esta hora de reapertura gradual, prudente y selectiva no debe derivar en pulsos ni camorras políticas. El Presidente de la República requiere el apoyo y la solidaridad de los colombianos y de las distintas fuerzas políticas para sortear con éxito uno de los momentos más difíciles de toda nuestra historia. Este no es momento de vanidades ni de estridencias en ningún espacio de poder. Y como vivimos en una democracia con un fuerte proceso de descentralización y separación de poderes, se requiere la colaboración armónica de todos para salir adelante.



No conviene que a Duque le estén pelando los colmillos a toda hora. Sobran muchas peroratas populistas que escuchamos en las sesiones virtuales del Congreso. Pero tampoco convienen terquedades en ninguna instancia del Gobierno Nacional. Es indispensable un diálogo permanente, constructivo, paciente y articulado para que, paso a paso, se vayan adoptando progresiva y certeramente las medidas necesarias. Solo así saldremos adelante.



JUAN LOZANO