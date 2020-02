Alerta: arde por Caño Cristales

Es una tragedia ambiental de inmensas proporciones. Tal vez la peor en su género en nuestra historia, porque se han mezclado una tragedia ambiental, una crisis de seguridad y presencia del Estado en las áreas protegidas, una llegada masiva de centenares de familias de colonos arrasando con motosierra, candela y machete lo que encuentran por delante, y porque, por primera vez en la historia del país, los grupos armados terroristas y narcotraficantes han obligado a los funcionarios de Parques Nacionales a abandonar algunos territorios.

Y la culpa no es de Parques Naturales. Sus funcionarios son unos verdaderos apóstoles de la conservación, desde la Dirección General hasta el más modesto guardaparques. Son unos héroes que han estado bastante solos en esta batalla desigual contra las emergencias climáticas que vive el planeta y contra todos los agentes criminales que deambulan como Pedro por su casa por nuestras áreas protegidas.



La madrugada de sábado a domingo fue muy angustiosa. Mientras el parque Tinigua seguía ardiendo después de ocho días infernales en los que se han consumido miles de hectáreas, la emergencia se extendió por La Macarena, en esa zona emblemática e icónica que es Caño Cristales, uno de los parajes más bellos de toda la geografía colombiana.



Era tan monumental el tamaño de estos incendios que ‘Semana Sostenible’ bien advirtió que el que devoraba La Macarena ya se sentía en Bogotá, por el humo y los vientos. El propio procurador Fernando Carrillo ordenó al procurador delegado para Asuntos Ambientales instaurar una denuncia penal y constituirse en representante de la naturaleza como víctima, para que investigue si hubo manos criminales en la serranía de La Macarena.



Ya había dicho la Procuraduría que “este tipo de incendios hacen parte de un perverso método que busca degradar categorías de protección ambiental en territorios ecológicos de importancia ecológica, para conseguir licencias de uso. La ilegalidad no puede ser la puerta de entrada a la explotación del suelo”.



La zona afectada es un tesoro ambiental de Colombia y la humanidad. Ahí existe una continuidad ambiental entre tres grandes parques naturales, el de la sierra de La Macarena, el Tinigua y Los Picachos, que comprenden un conjunto de ecosistemas únicos y estratégicos que van desde la selva natural hasta el páramo.



Aunque la Fuerza de Tarea Conjunta Omega ha estado en la zona, es claro que la batalla por los parques naturales se está perdiendo en esta región. Por eso, además de reforzar la presencia de la Fuerza Pública en el territorio para enfrentar a las organizaciones criminales e incluso a las mafias del acaparamiento de tierras, se requiere la presencia constante del ministro de Defensa con el comandante de las Fuerzas Militares, quien, dicho sea de paso, denunció que habían secuestrado a un miembro de nuestros cuerpos armados en la zona como retaliación por sus acciones. Muy grave.



Y esa presencia hay que acompañarla con una perseverancia en el diálogo con las asociaciones históricas de la zona, con un fortalecimiento de la presencia estatal, con una determinación de sacar del territorio a los nuevos invasores, con estrategias diferenciadas para enfrentar a las disidencias de las Farc y su involucramiento narcotraficante y a las mafias de la ocupación ilegal y la ganadería ilegal, con apoyo a la Fiscalía y con la extensión de programas de cuidado como Familias Guardabosques.



Y en lo que toca con los parques del Amazonas, la inédita gravedad del problema exige la intervención directa del presidente Duque para que no siga profundizándose esta infamia criminal que ha obligado a los funcionarios de Parques a salir de sus santuarios protegidos por voluntad y fuerza de los criminales que se apoderaron de la zona, prohibiéndoles incluso navegar por los ríos Caquetá y Apaporis.



JUAN LOZANO