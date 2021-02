Al agua, patos

Hace ocho días señalaba que hay una explosión de aspiraciones presidenciales de candidatos que no se han atrevido a quitarse la máscara para confesar sus propósitos políticos, mientras que Gustavo Petro, casi solitario en la pista, cada día lo aprovecha para consolidar su electorado y fortalecer su posición en un partidor al que ya le antepuso ocho millones de votos.

Si siguen así, entre los otros 52 candidatos que quieren disputarle a Petro la presidencia, tendrán que pelearse un único cupo restante para la segunda vuelta, porque si las elecciones fueran hoy, con este mapa político lleno de confusiones, egoísmos y ausencia de propuestas y proyectos, ya Petro tendría uno de los dos cupos asegurados.



Así las cosas, si hay una coalición santista con Fajardo y los ‘verdes’ mientras la centroderecha y la derecha sigan dividiéndose y subdividiéndose como perros y gatos, con una dispersión de candidatos guiados por mezquinos cálculos políticos, los dos candidatos a segunda vuelta serán indefectiblemente Petro y Fajardo.



Quien sí pareció entender lo que les está corriendo pierna arriba fue el jefe pluma blanca de los ‘azules’, Ómar Yepes, pues decidió acelerar la carrera conservadora y forzar la destapada de aspiraciones.



Yepes conminó a un grupo de pesos pesados para establecer quiénes se le van a medir a la contienda política con miras a tener temprano este año un candidato conservador que vaya a una consulta interpartidista en marzo del año entrante con el uribismo y probablemente Federico Gutiérrez, Álex Char, Dilian Francisca Toro y Marta Lucía Ramírez, de donde debería salir un candidato fuerte para enfrentar a Petro y a Fajardo.



Yepes mencionó a los exministros Juan Carlos Pinzón, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas, Luis Alberto Moreno y a los senadores David Barguil y Efraín Cepeda. Sobre Marta Lucía Ramírez fue explícito... la llamará para saber si se decide o no se decide. A la ‘Vice’ ya le llegó la hora de dar (o no) ese paso, y es evidente que si arranca la carrera será una fuerte candidata en su cuadrante político. Sobre su aspiración, algunos dudan si la jugará con un aval conservador o si buscará recoger firmas, lo que cada vez se ve más difícil, dadas las condiciones sanitarias.



Lo que sí se anticipó fue una agria disputa que se librará para la sucesión de Marta Lucía. Dicen que el ultrauribismo quiere jugar la carta de Alicia Arango, que el ultraduquismo quiere jugar la carta de María Paula Correa y que el ultraconservatismo quiere jugar la carta de Ángela María Orozco. Otros hablan de Noemí Sanín o de Nancy Patricia Gutiérrez, en fin.



Cuando Ómar Yepes dejó en claro que espera que no le pongan conejo al Partido Conservador y le respeten el cupo en la vicepresidencia, el influyente senador uribista Fernando Nicolás Araújo le reviró rápido diciendo que el cupo es del Centro Democrático. Lo que no puede permitir Duque es que le abran nuevas grietas a su coalición por cuenta de este cargo y debe pronto buscar el difícil encuentro entre alguien que le genere confianza y alguien que la opinión pública y todos sus socios le acepten sin recelo.



Mientras esto ocurría por las toldas cercanas al Gobierno, el santismo y los defensores del acuerdo de paz, encabezados por Humberto de la Calle, también decidieron apurar el paso, y a la usanza de las orquestas tropicales del Caribe decidieron todos caer en la misma nota y sincronizar sus trinos idénticos para que no quedara duda de que se vienen reuniendo y que quieren tener una candidatura única entre el propio De la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Jorge Robledo y un sector ‘verde’ del que no participa el exgobernador Camilo Romero.



Aunque la cosa se está poniendo buena, seguimos en las mismas. Mucho movimiento, pero pocos patos en el agua hablándole al país como verdaderos candidatos presidenciales. Ojo.



JUAN LOZANO