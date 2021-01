30 preguntas sobre las vacunas

Pasamos de 50.000 muertos y 2 millones de contagios, y la vacunación aún no arranca. Nos han explicado que ya compraron las primeras vacunas y que se espera que lleguen en febrero para comenzar la vacunación en Colombia. Sin embargo, el excesivo secretismo del Ministerio de Salud que ha rodeado el proceso (más allá de la confidencialidad legal y contractual) y la ausencia de fechas ciertas en los planes oficiales han generado una catarata de dudas y de desconfianza.

Ojalá el ministro, que –creo yo– es un buen hombre, entienda el daño que causa tanta incertidumbre y proceda a precisar todos aquellos asuntos que les dan munición a los opositores del gobierno al que pertenece. Al toro por los cachos. Preguntas directas que respetuosamente formulo y que ojalá recibieran respuestas directas.



1) ¿Les cogió la noche en la compra de vacunas? 2) ¿Se demoraron en cerrar las primeras órdenes de compra? 3) ¿Fallaron los negociadores encargados de comprar las vacunas, falló la estrategia o simplemente estuvimos de malas y fuimos quedándonos atrás en las filas? 4) Y, a propósito, ¿quiénes fueron los negociadores de las vacunas? 5) ¿O le tocó al presidente Duque, personalmente, destrabar las negociaciones atrasadas? 6) ¿O, muy por el contrario, vamos bien, pero las redes y los medios han creado un clima de zozobra injustificado, como lo sugieren ya algunos funcionarios públicos?



7) ¿Hubo intermediarios y comisionistas en las compras? 8) ¿Las vacunas de Covax llegarán primero que las vacunas compradas por el Gobierno? 9) ¿Qué vacunas incluyen las de Covax, incluyen la rusa? 10) ¿Nos van a contar cuánto costaron las vacunas o nos tocará a los periodistas averiguarlo o a los congresistas exigir esa información en sesiones de control político?



11) En concreto y por enésima vez... con precisión, ¿cuándo llegan y cuándo comienza la vacunación? 12) ¿No nos ha contestado esa pregunta porque usted mismo no sabe o porque temen dar una fecha y que el laboratorio no cumpla o simplemente porque no quieren dar una fecha que ya conocen?



13) ¿Qué no le han contado todavía al pueblo colombiano sobre el plan de vacunación? 14) ¿Ya tienen cupos definidos por EPS, IPS, regiones y entidades? 15) ¿Con qué criterios van a asignar esos cupos?



16) ¿Por qué se han opuesto a las compras de vacunas por el sector privado? 17) ¿Por qué querían desestimular a las entidades territoriales en la compra de vacunas?



18) ¿Cómo van a evitar trampas, colados, tráfico de vacunas y suplantación de ancianos o carnés falsos a la hora de aplicar las vacunas?



19) ¿Por qué, si el covid repite, no vacunan a quienes se contagiaron al comienzo de la pandemia?



20) ¿Las personas tendrán el derecho a saber qué vacuna les están aplicando y podrán escoger qué vacuna aplicarse? 21) ¿Cómo van a resolver el tema del consentimiento informado si no les informan a los ciudadanos cuál vacuna van a aplicarles, si cada vacuna es distinta y puede generar efectos distintos? 23) ¿Cómo van a decidir a quiénes les aplican cuáles vacunas?



23) Si alguien decide no aplicarse una determinada vacuna, ¿puede optar por aplicarse otra?; y si la respuesta es afirmativa, ¿queda de primero en los turnos para cuando quiera vacunarse o le toca irse hasta el final de la cola?



24) ¿Qué opina de la estrategia de Indonesia, que decidió vacunar pronto a los jóvenes que están más expuestos pero son los que más jalonan el aparato productivo? 25) Ha dicho que los niños y las mujeres embarazadas no se vacunan por razones éticas... ¿a qué edad surgen esas razones éticas? 26) ¿Cómo les fue con la Corte frente a la avalancha de tutelas que se vienen?



27) ¿Qué falta en la logística para la vacunación? 28) ¿Van a hacer salir a los ancianos de sus casas o van a vacunarlos a domicilio? 29) ¿Hay algún plan de contingencia frente a las nuevas cepas? 30) Y usted, señor ministro, ¿cuándo calcula que se podrá vacunar?



JUAN LOZANO