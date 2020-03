2 meses con Claudia

Me parece que arrancó bien, que ha disipado muchos de los temores que conservaban algunos sectores frente a su capacidad de conducción de situaciones complejas, que ha mantenido un talante firme pero sereno y que cuando se requirió que tomara decisiones difíciles ante la persistencia destructiva de los vándalos, las adoptó en coherencia con sus protocolos, las leyes vigentes y la defensa de los derechos ciudadanos.

Sobre su equipo podrán escucharse críticas individualizadas, mas no generalizadas, acerca de una secretaria muy silenciosa, o de otro muy pantallero, o de alguno mal referenciado, pero lo cierto es que integró un gabinete sólido, de gente buena, conocedora y entusiasta. Hablo en primera persona. A mí me produce confianza el gabinete, y en términos generales siento que hay timón y buenos colaboradores... ya veremos su desempeño.



La forma como construyó las bases del plan de desarrollo, empezando por una consulta real, seria y bien planteada con los niños, abre la puerta para ejercicios interesantes de planeación participativa. Su diálogo con el Gobierno Nacional ha sido franco. Ni obsecuente ni arrogante. El tema álgido de la campaña, sobre la extensión del metro a Suba y Engativá, quedó sobre la mesa de trabajo, y seguramente habrá información pronto sobre la modelación financiera.



Las relaciones Bogotá-Cundinamarca han recuperado un tono armónico que le hace mucho bien a la región. Justo es reconocer la buena disposición del gobernador Nicolás García y sus decisiones tendientes a la cooperación plena entre las dos entidades territoriales. Serán muchos los debates y los reflectores puestos sobre la creación del área metropolitana, pues falta una difícil ronda parlamentaria con muchos intereses contrapuestos, sobre todo en materia ambiental y de movilidad.



Y a propósito de la movilidad, los retos son gigantescos. Aunque es demasiado pronto para cualquier juicio de fondo, es en este frente donde se ve más empantanada la nueva administración. Aún no se ve con claridad la ruta ante los desafíos más agobiantes que podemos apreciar en otros sectores de la Administración. No en vano, este fue el sector más rajado de la administración Peñalosa, con muchos pendientes y muchos cuestionamientos, incluso sobre la transparencia de algunos procesos contractuales.



El retrovisor ha estado razonablemente guardado. A medida que pasan los días, mejor se valora el impacto de Peñalosa en muchos campos. Fue un alcalde serio. Impopular pero eficiente, ciertamente. Y dejó una inmensa cantidad de procesos constructivos en curso que transformarán sectores importantes de la ciudad, mejorando la calidad de vida de los bogotanos. Y la alcaldesa parece haber entendido que buena parte de su responsabilidad radica también en llevar a feliz término esos procesos.



Frente a la delicada cantera de conflictos que heredó por la batalla desatada desde el Grupo de Energía de Bogotá contra Enel Codensa, con difíciles aristas jurídicas y penales, la alcaldesa ha obrado con prudencia y optó por un cambio total de sus delegados en la junta. Parece que la alcaldesa, al igual que la ciudadanía, está a la espera de que la Fiscalía avance en los procesos en curso, sin que ello implique pausa en el proceso de mejoramiento permanente del servicio. El Fiscal tiene la palabra.



Mientras tanto, la alcaldesa tendrá que poner a prueba su paciencia y su buen tino para seguir administrando una catarata de marchas, protestas y movilizaciones que a diario se convocan en Bogotá. Y es que a la alcaldía le toca pagar los platos rotos, pues aunque la inmensa mayoría de las marchas no son contra decisiones distritales, sí afectan a la capital y en cerca del 20 por ciento de los casos terminan en disturbios.



Que es muy temprano todavía para ponerse a evaluar a Claudia López, nadie lo duda. Pero que arranca con buen paso es una buena noticia que no debe pasar desapercibida. Ojalá siga así.



JUAN LOZANO