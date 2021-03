15 consejos no pedidos para Carrasquilla

1. No se convierta en el jefe de debate de Gustavo Petro, insistiendo en extender el IVA a productos esenciales para la alimentación básica de los colombianos. Busque, eso sí, gravar bienes de lujo que y suntuarios que han pasado de agache por trampas o por error en pasadas reformas.



2. Sea audaz, valiente e imaginativo en el diseño de la política de austeridad. Adopte, tal como se lo han sugerido, un plan de austeridad en el gasto a 10 o 15 años y tráigalo a valor presente.

3. Acepte para proponerle al Congreso la idea de congelar la burocracia por los mismos 10 o 15 años. Preséntele al país un plan realista y ambicioso de adelgazamiento de entidades públicas.



4. Prohíba que en los próximos años las entidades públicas estrenen carros de alta gama, hagan remodelaciones locativas y compren mobiliarios de lujo.



5. Despliegue con su equipo una artillería argumental para explicarles a las calificadoras de riesgo que Colombia necesita más gasto social, que se requiere mantener un nivel alto de endeudamiento, que la reactivación generará un mayor recaudo tributario en el mediano plazo y que una contundente política de austeridad se adoptará por ley.



6. Mantenga una relación respetuosa, constructiva y transparente con las calificadoras de riesgo y dedíquele muchas horas para que entiendan que este gobierno actúa con responsabilidad y que debe enfrentar una explosiva situación social y política que vivimos.



7. Explíqueles sin temor a las calificadoras que si aprietan demasiado, abren las puertas a candidatos populistas que si llegan al poder pueden convertir a Colombia en una Venezuela.



8. Recuerde que cualquier gravamen a las pensiones es absolutamente inconstitucional. Quitarles a los pensionados parte del valor de su pensión con impuestos equivale a no pagársela. Y no maltraten a los pensionados, quienes trabajaron toda su vida para tener un derecho. No escriban un nuevo capítulo del Estado tramposo.



9. Quíteles todos los beneficios tributarios a quienes no los merecen. No acepte un discurso de generalizaciones frente a los beneficios tributarios: unos beneficios que generan empleo y estimulan la reactivación deben permanecer, los demás deben desaparecer.



10. Que no lo atormenten los neoliberales brutales a la hora de defender una exención o un beneficio necesario. Y que no lo intimiden las presiones cuando tenga que eliminar un beneficio o una exención dañina.



11. No pierda de vista que lo más importante del paquete que van a presentar al Congreso es la agenda social que viene liderando el presidente Duque, para que este país sea más equitativo y para que la gente pueda vivir mejor.



12. Enamórese de la completa gratuidad en educación superior para los estratos 1, 2 y 3 y defiéndala con ahínco. Esa debe ser una causa país. Es una causa de justicia social, de progreso, de bienestar. Es una causa necesaria para despejar el futuro de millones de jóvenes colombianos.



13. Enamórese también del Ingreso Solidario Permanente, de la extensión de los planes de apoyo a las microempresas en particular y a las empresas en general y al pago por parte del Gobierno de la seguridad social a los trabajadores jóvenes.



14. Impulsen un gran programa de mejoramiento de vías terciarias como soporte al campo y a los campesinos, a la seguridad alimentaria y a la generación de empleo.



15. Afinen desde el Ministerio de hacienda y el DNP, junto con el Contralor, la Procuradora y el Fiscal todas las herramientas anticorrupción. Estamos desesperados con la robadera de los recursos públicos. Estructuren un programa serio de congelamiento de giros a las administraciones donde algunos alcaldes y gobernadores se estén robando la plata y busquen la manera de girarlos y ejecutarlos en las mismas entidades por otro conducto.



Reciba, señor ministro, mi saludo cordial y de antemano mi gratitud por su atención a estos consejos respetuosos.



JUAN LOZANO