Sin pelos en la lengua

«¡Tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua, así que se lo dije bien clarito!», pronuncia alguien con orgullo, sacando el pecho, con sonrisa triunfante y simulando la mirada retadora que sostuvo durante su audacia. Entre tanto, nosotros escuchamos con agrado la hazaña, celebramos su «hablar claro», ese «decir las cosas como son», pensamos en tenerlo entre nuestros amigos porque «nos hablará sin tapujos», e incluso, ¿por qué no?, en ser su amante, pues «no se andará con rodeos» y será «transparente».

Debo confesar que a mí todo esto me produce algo de sospecha. No tanto la jactancia del haber sido franco como el acto mismo de esa presunta franqueza, ya que creo advertir en dicho acto algo muy distinto a un compromiso con la verdad; observo, más bien, una forma de engañar y de autoengañarse. ¿No se han percatado, acaso, que el «no tener pelos en la lengua», que en el más habitual de los casos es un eufemismo para referirse a una forma de hablar vulgar, es la excusa más usual para justificar una mediocridad inconfesada en el habla y en la escucha? Por cierta pereza del pensamiento preferimos decir y que nos digan las cosas sin matices, que no tengamos que interpretar mucho lo dicho o escuchado; es más, que tenga poca o ninguna importancia que lo articulado sea sostenible, y que sea un tono agresivo, una maledicencia, un golpe de pie o un puño que se cierra con fuerza y se alza al aire, lo que explicite lo que se ha querido manifestar. Sí, sí… claro que hemos visto una y otra vez esta técnica entre nuestros demagogos, que, además, se permiten decirlo políticamente más inaceptable bajo el chantaje de que al menos dicen lo que piensan. Por esto, ya advertía Bertoni: “Lo que yo quiero es lo que trae tu franqueza, no tu franqueza”. Por otra parte, nosotros mismos nos desembarazamos de cualquier escrúpulo en las palabras solo cuando nos encontramos en una posición de poder o resguardo en la que apenas se asume algún riesgo, y a esto, claro está, no se le puede llamar «franqueza», en tanto que esta se caracteriza, como bien señaló Foucault, por asumir corajosamente un gran peligro.



Pero lo peor de este andar por ahí diciéndoles a las personas “las verdades de frente”, sea porque algo nos ha ofendido o por mero aburrimiento, es que es fruto de una evasión de la mismidad, de un esquivarse a sí mismo. Conocemos bien el pasaje evangélico de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, pero también la sabiduría pagana de la Antigüedad nos ha exhortado a dirigir la mirada hacia nuestra consciencia, incluso al recibir ofensas, momento que, según dicen, debería servirnos como ejercicio ético para el dominio de sí. Sin duda, la única franqueza que no es (del todo) sospechosa es la que nos aplicamos: esta no nos sirve para presumir con otros ningún triunfo, ya que el vencedor y el derrotado es uno mismo; en ella no tiene ninguna utilidad ser altisonante e histriónico, dado que el teatro solo funciona si hay un público; además, requiere un formidable coraje, pues nunca somos tan vulnerables como ante nosotros y porque ningún desprecio es más temible que el que podemos sentir hacia nuestra persona; y, por último, en tanto que somos los primeros testigos de nuestras acciones y pensamientos, difícilmente podemos engañarnos.



Una vez que nos hayamos dicho «las cosas como son», quizás descubramos alguna utilidad en los «pelos de la lengua»