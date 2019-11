La intimidad electoral

Somos otros en soledad, ¿quién puede negarlo? Tras la protección que nos brindan las ventanas semicerradas, las puertas con llave y las cuatro paredes que apenas permiten advertir los anónimos sonidos de violencia o placer que prorrumpen esos entes fantasmales y sin identidad que llamamos vecinos, nos vengamos del poblado afuera y de sus exigencias de decencia y convivencia. Allí, en soledad, nos desvestimos y nos sobreviene el gozo de habernos quitado la pesada piel que exigen los ojos ajenos, nos rascamos nuestras porciones de carne más cubiertas, hurgamos con total impudicia las cavidades que nos apetezcan o jugueteamos con nuestras vergüenzas, a veces sin deseo, solo porque es posible. Una vez llegamos a nuestras habitaciones, los espejos ya no exigen, apenas si muestran algo; ante a ellos ya no sentimos la mirada enjuiciadora de la otredad porque entre nosotros y el espectro no media la vanidad, así que nos ponemos frente al espejo con nuestra cara de cansancio, de fastidio, de indiferencia, de nada, hacemos lo que tenemos que hacer y le damos la espalda como se haría respecto a cualquier objeto sin aura, cualquier instrumento cotidiano, sin que lo especular haya dicho nada sobre nosotros. ¿Qué tiene de sublime, entonces, vivir cada instante como si se estuviera frente al espejo? Salvo, claro está, que el espejo sea mi propia mirada, y que mi propia mirada sea la mirada del mundo; es decir, salvo que vivir frente a lo especular sea vivir en un ininterrumpido afuera.

En el interior, en nuestros claustros invisibles incluso a la mirada de Dios, cuando nadie nos ve, y por ello mismo, como dice un tal Sanz, podemos ser o no ser, justo en ese momento y lugar somos unos animalitos impresentables. Estamos ahí, bocarriba, atragantados con nuestras fantasías más perversas y más cursis, aún más perversas y cursis si además nos sentimos aburridos. Convertimos nuestras agitaciones fisiológicas y nuestros movimientos humorales en el centro del mundo y pensamos que en esa íntima miseria damos con la verdad de la mismidad, la propia y la ajena, así como las arañas podrían creer que el hilvanar de sus viscerales secreciones es la articulación misma de la totalidad del mundo. Es falso pensar que la intimidad es el territorio de lo espiritual, muy por el contrario, nunca somos tan profundos, tan impresionantes, tan astutos, tan propiamente humanos, como en sociedad, interactuando con otros; en cambio, hemos reservado lo íntimo para lo más propiamente animal: sexualidad y excreción (sin embargo, hemos sabido espiritualizar, afortunadamente, los favores de Deméter). En aquellos lugares íntimos, incluso nuestro espíritu se vuelve bestial, o, por lo menos, los espíritus bestiales encuentran libertad. Sin contar la cantidad de pornografía que se consume (obviamente en la intimidad) y los ejes temáticos ahí más codiciados, basta con ver lo que encontramos en las puertas y paredes de los baños públicos, de Caracas a Berlín, de Nueva York a Madrid, de Funchal a Bergen. En esa soledad excremental, los sujetos no solo escriben o graban sus contactos para a un sin-rostro al cual le ofrecerían sus favores sexuales, sino que, y esto es lo realmente alarmante, despliegan toda su misantropía bajo los atuendos más específicos, y también escandalosos, del racismo, la xenofobia, la misoginia, el clasismo, etcétera, etcétera.



¿Qué nos hace pensar que en la intimidad de la cabina electoral, en ese instante de absoluta soledad, en donde podemos desnudar nuestra perversidad y cursilería, en donde podemos vengarnos del afuera represor, en donde ‘nadie nos ve’ y ‘podemos ser y no ser’, nosotros, lo individuos, no optemos por nuestro bestial y excrementicio deseo? No es extraño, entonces, que la tiranía también se instaure ‘democráticamente’. ¡Cuántas cochinadas hacemos en la intimidad!