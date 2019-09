Fútbol y civilización

Recientemente tuve que volver a ‘Normas para el parque humano’, un satanizado opúsculo escrito por el que quizás sea el más célebre de los filósofos vivos, Peter Sloterdijk. Dicho librito despertó un gran escándalo porque, según sostenían sus detractores, promocionaba la aplicación de biotecnologías para la optimización prenatal de los seres humanos, lo que en el ambiente intelectual alemán despertó el recuerdo de las no tan añejas ideas eugenésicas del nazismo. Pero lo que más llamó mi atención del texto se encontraba mucho más acá de estas inquietudes sobre lo que sería posible en el futuro; me interesaron, más bien, sus meditaciones en torno a nuestro pasado y su diagnóstico del presente. Según dice, nosotros seríamos los herederos de una agónica tradición que procuraría la domesticación del animal humano introduciéndolo en una gran esfera de amigos interconectados por el intercambio afectivo de epístolas voluminosas (libros). Esta bienaventurada empresa de doma de la humanidad a través de lo libresco, que es lo que hoy denominamos humanismo, tendría, sin embargo, un poderosísimo e invicto archienemigo: el anfiteatro, y también, claro, todas sus variantes audiovisuales contemporáneas, que llevarían consigo lo mismo que aquel, a saber, salvajismo, desinhibición, violencia, pérdida de la individualidad, etc.

Mas esta dialéctica, además de pecar de culturetismo, es falsa. No solo porque gran parte de los espectáculos masivos se han constituido a través de inspiraciones literarias, o porque estos divertimentos de la cultura popular han mostrado ser las más efectivas herramientas de amansamiento (lo que bien sabían los romanos con su ‘panem et circenses’) gracias a su potencial catártico y de cohabitación, sino, además, porque el lazo afectivo que se establece con la escritura lo que menos hace es domesticar, apaciguar o inhibir. El libro, como una especie de Don Juan, se introduce seductoramente en las instituciones tradicionales, y una vez dentro escinde a su lector de las dinámicas de convivencia, lo lleva a una soledad apasionada, allí lo invita a cuestionar sus principios, sus rituales, sus proyectos, y una vez que todo ha sido puesto en duda, menos la pasión cuestionadora, la víctima ya se encuentra desenraizada de todo aquello que previamente lo conformó. Pero que no se interprete esto como un enjuiciamiento del libro o una loa del analfabetismo, ¡al contrario! Ejercitarnos en esa seducción es necesario para disfrutar aún más de lo espectacular, nos brinda una distancia relativa que nos permite contemplar más nítidamente los eventos y nos ofrece la posibilidad de gozar de la compañía de los otros sin confundirnos con esos otros.



En fin, que ser altamente civilizado significa —por dar un ejemplo cualquiera— saber disfrutar de estas palabras por la mañana y, por la tarde, emocionarnos con nuestro equipo de fútbol.