¡Desciende el profeta!

Desde el 1.° de enero del año pasado se ha venido desarrollando en las redes sociales, especialmente en aquella del pajarito azul, un fenómeno extraordinario. Podríamos decir, con ánimos de exagerar, que dicho fenómeno es nada más y nada menos que la oxigenación por vías virtuales de aquel viejo proyecto civilizador que es el humanismo. La campaña humanística que se emprendió a través de intercambios textuales entre amigos alfabetizados (conocidos y anónimos) que más o menos espontáneamente fueron tejiendo un canon literario provechoso para la formación de sujetos ‘dignos y cultos’ parece haber encontrado su continuidad transhistórica —y por ello mismo, libre y con sus propios objetivos— en la aparentemente ingenua invitación abierta de un profesor de literatura comparada, Pablo Maurette, a que lo acompañaran por Twitter a leer la Divina comedia. La invitación se hizo viral, y de pronto todos querían leer (y en efecto leyeron) el clásico, que no dejaron de comentar usando la etiqueta #Dante2018. Y esto no se quedó por aquí; apenas los lectores, de la mano de Maurette —su Virgilio tuitero—, terminaron de recorrer su dantesca catábasis y anábasis, no perdieron un segundo de su tiempo: de inmediato decidieron en conjunto ser espectadores de la melancólica locura del más célebre de los hidalgos de la Mancha a través de la campaña #Cervantes2018, algunos apostaron más bien por una empresa metamórfica con #Ovidio2018 y #Kafka2018, otros, atormentados por las pestes de su propio presente, buscaron refugio en #Bocaccio2018, y también hubo quien todo lo quiso y de todo se sirvió.



La masiva exaltación literaria se prolongó a lo largo de todo este año con dos epopéyicas lecturas, las de la Ilíada y la Odisea, que fueron englobadas y reconocidas con el único nombre de, claro está, #Homero2019. Sin embargo, ya se asoma un nuevo año y los entusiastas lectores —quienes ya han conocido el infierno y el paraíso, la fantasía extraviada y el realismo cínico, las transformaciones de dioses y mortales, los más oscuros secretos del deseo humano; que ya han visto, comentado y compadecido la guerra, la sangre, la cólera, la astucia, el amor y la nostalgia— no dejan ahora de preguntar al aire ‘¿y ahora qué?’. Pero desde hace unas semanas, esta exigente incertidumbre han dejado brotar en su seno una voz tan apocalíptica como socarrona: “¡Desciende el profeta!”, clama un jovial milenarista. Pero el profeta de un anunciante tan frívolo no podía ser uno tradicional; su grito ligero, sin gravedad, de mueca risueña sugería que el suyo era un profeta sui géneris. En efecto, muy pronto se hizo evidente que ese que iba a descender, que ese que iba a “ascender hacia lo profundo” con “manos extendidas”, no era otro que el protagonista de la gran obra total de Friedrich Nietzsche, Zaratustra.



Y no podía ser de otra manera. Una vez que se da la familiarización con lo más clásico de nuestra bibliografía humanística, una vez que se ha comprendido, analizado e incluso internalizado lo más icónico de nuestra cultura escritural, no queda más que dos opciones: seguir profundizando en la tradición para que de ella misma surja lo nuevo (“lo que no es tradición es plagio”, decía Eugenio d’Ors) o invocar el surgimiento de la siempre escandalosa práctica profética para que esta revolucione lo conocido. Este profeta lleva consigo una cosa y la otra: por un lado, el recogimiento y la concentración de los ideales occidentales más fundamentales; por el otro, la indecorosa develación de sus auténticas pulsiones, el escándalo de la verdad sobre las verdades consentidas. Por ello mismo se hace urgente que se abra el año entrante, desde el primer día de enero, con #Nietzsche2020, una lectura colectiva conjunta del Así habló Zaratustra que haga tambalear todo lo aprendido hasta ahora, que nos inquiete respecto a nuestras certezas, que dinamite nuestros prejuicios disfrazados de buen juicio y episteme.



La buena nueva de ese bufonesco poeta del profeta ha despertado la curiosidad de varios especialistas de la filosofía nietzscheana —particularmente enriquecedora será la compañía del Seminario Nietzsche Complutense—, de estudiantes que han dedicado sus investigaciones al pensador alemán, de fanáticos y detractores extraacadémicos, pero lo más importante es que ha vuelto a encender el deseo de los inquietos lectores de siempre, de aquellos que unidos en amistad filológica (en tanto que amantes de los discursos) vienen examinando y comentando los grandes clásicos; son estos los que hacen que las lecturas tuiteras sean un acontecimiento humanístico —¿podrán convertirla en uno suprahumanístico? —.



¡Pues bien, mis celestes avecillas, sean también ustedes poetas del profeta, trinen sin descanso su descenso y sean las cándidas cómplices de la gran transvaloración de todos los valores!