Un Congreso más pequeño

El acuerdo de paz amplió la democracia en Colombia. Su sola firma y el poderoso mensaje de acabar la histórica y perversa mezcla de armas con votos lograron que la ciudadanía despertara y acompañara opciones nuevas e independientes en las últimas elecciones territoriales y legislativas. Se inició un cambio político, pero nos queda mucho por avanzar. El Congreso en el 2017 desaprovechó la oportunidad de acompañar una seria reforma política y electoral, que preparó una misión de expertos y presentó el Gobierno mediante el mecanismo del ‘fast track’.

Las distintas instituciones que verifican el cumplimiento del acuerdo con las Farc señalan que el punto con menos avances en su implementación es precisamente el de participación política. Es cierto que gracias a la paz cumplimos un compromiso pendiente desde la expedición de la Constitución del 91, el Estatuto de Oposición. Su aprobación significó la consolidación de una democracia más pluralista, con más garantías para el ejercicio de una oposición civilista.



Sin embargo, se frustraron otras decisiones, esenciales para mejorar la democracia. Especialmente son indispensables los cambios en la forma de elección y financiación en corporaciones públicas y cargos uninominales, que se hundieron con la reforma del 2017. El trípode sobre el que descansa una verdadera reforma política es: 1) Listas cerradas con mecanismos de democracia interna obligatorios en los partidos, y ojalá con la creación de los distritos uninominales para la Cámara, que desde hace años impulsa el exsenador John Sudarsky. 2) Financiación estatal de las campañas, al menos por un par de períodos constitucionales. 3) Creación de un Tribunal Electoral independiente y autónomo, elegido por concurso de méritos, sin ninguna influencia de los partidos políticos. Ahora, agregaría un cuarto elemento. Es necesario reducir el Congreso. Colombia necesita menos y no más congresistas. Sería conveniente su disminución por razones de eficacia y legitimidad, manteniéndolo bicameral. Un Poder Legislativo unicameral es propio de regímenes autoritarios.



Si se acaba la nefasta figura del voto preferente, que se adoptó en el 2003 con la idea de que fuera temporal y quedó permanente, como los impuestos transitorios, propinaremos un golpe definitivo a la corrupción electoral. Si, además, se prohíbe, por un tiempo razonable, la financiación privada de las campañas y se crea un Tribunal Electoral con dientes, que persiga en forma oportuna y contundente los miles de delitos electorales que se cometen en el país en cada elección, comenzará a cambiar realmente la política en Colombia. Mientras tanto, seguiremos en las mismas, con el grave riesgo del fortalecimiento del populismo y el autoritarismo que socava nuestras democracias.



Las fórmulas parecen sencillas, no hay nada nuevo por inventar. No se requieren más estudios o misiones. Sabemos qué se debe hacer si queremos una democracia moderna, incluyente y transparente, que recupere la credibilidad del ciudadano. Lo único que se necesita es voluntad y decisión política, que hasta ahora ha faltado. Un Congreso de espaldas al país que se niega a aprobar la renta básica para 9 millones de hogares afectados por la pandemia, abandona a los microempresarios y hunde la eliminación de los gastos de representación para ellos mismos no será capaz tampoco de reformar un sistema de elección que los favorece.



Sería ideal para el país, más allá del acuerdo de paz y de las propias Farc, que se pudiera construir un consenso mínimo para que, finalmente, el 2022 sea el año de la transformación de la política en Colombia. Atrevámonos. El actual sistema no sirve y genera una enorme indignación y rabia ciudadana. Si se insiste tercamente en bloquear las reformas, el país terminará en forma inevitable en referendos y constituyentes, como únicas opciones para producir los cambios que pide a gritos la gente.



JUAN FERNANDO CRISTO