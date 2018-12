En Marcha contra la polarización

La democracia liberal se encuentra en crisis en el mundo entero tras ganar sus grandes batallas históricas contra el nazismo y el comunismo el siglo pasado. Hoy parece desorientada, sin atractivo para la ciudadanía. El autoritarismo y el populismo de izquierda y derecha parecen desplazar los valores democráticos, y la última encuesta publicada el domingo anterior en EL TIEMPO confirma que menos de la mitad de los ciudadanos en América Latina creen que el sistema democrático es la salida a las crisis del continente. Las posiciones populistas y autoritarias ganan cada vez más terreno, y los partidos políticos están en su peor crisis.

Esta situación es preocupante para los demócratas. En Colombia, el liderazgo político es débil, y la percepción de corrupción crece como consecuencia de los escándalos diarios y del fracaso de la agenda anticorrupción en el Congreso. Además, el diálogo civilizado entre contrarios se volvió imposible debido al clima de polarización generado en los últimos 8 años por quienes se opusieron a las negociaciones de paz con las Farc. Mientras tanto, crece la incertidumbre de los colombianos sobre su futuro económico y social.



Colombia requiere reinventar sus instituciones para convertir a la ciudadanía, y no a los políticos, en el actor principal del proceso de toma de decisiones colectivas que, en vez de dividir y polarizar, permitan la construcción de un proyecto de país. Ni los caudillos irremplazables ni los partidos políticos tradicionales son la solución para la crisis de hoy. Se requieren liderazgos colectivos, modernos, con visión de futuro. Hoy necesitamos organizaciones con mucho más contacto con la gente, más compromiso con la defensa de las causas ciudadanas y mayor capacidad para resolver efectivamente los problemas sociales.



Por ello es oportuno en la actual coyuntura ponerse En Marcha para defender en la calle los principios liberales, el desarrollo de instituciones políticas que permitan tramitar los conflictos sociales por vías pacíficas, el respeto a las libertades y derechos de todos, especialmente los de los grupos e individuos más vulnerables, incluyendo las víctimas del conflicto armado; un contexto favorable al desarrollo económico vigoroso, pero respetuoso de la sostenibilidad social y ambiental, y el desarrollo regional equilibrado.



En Marcha hace una convocatoria amplia a la ciudadanía, independientemente de sus orígenes políticos. El movimiento es de origen liberal, pero no excluyente. Busca posicionarse en el centro político con gran sensibilidad a los problemas sociales y tener una amplia interlocución con otras fuerzas alternativas, sin perder el diálogo con fuerzas más conservadoras. Busca luchar contra la polarización que nos genera el pesimismo y el derrotismo como sociedad que se registra hoy en las encuestas de opinión, apenas 100 días después de iniciarse el nuevo gobierno.



En Marcha se opone al populismo, al autoritarismo y al mesianismo. El movimiento reconoce que es necesaria e inevitable una evolución de nuestro régimen político-económico y asume el reto de producir ese cambio de manera ordenada y no caótica. Hoy, más que nunca, se necesita que la mayoría de los ciudadanos nos comprometamos a contribuir a despolarizar el país como paso previo e indispensable para superar los problemas que se padecen.



El propósito, entonces, de En Marcha es dar espacio y fomentar nuevos liderazgos políticos en los territorios y ofrecer a la ciudadanía opciones para que no se sienta obligada a tener que escoger entre males. No podemos resignarnos a una sociedad polarizada e incapaz de encontrar soluciones colectivas a sus problemas, sino aplicarnos a construir e implementar esas salidas que requiere la Colombia de hoy.