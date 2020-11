Campaña anticipada

Con gran anticipación arrancó la campaña. Si quedaba alguna duda, la despejó Uribe con su última declaración, en la que promueve un referendo multipropósito y alerta a los colombianos sobre el 2022. Queda claro que al jefe del Centro Democrático ya no le interesa la suerte del gobierno Duque. Sus preocupaciones ahora se concentran en encontrar el candidato que pueda triunfar en las próximas presidenciales. Su partido ha demostrado que es muy malo para gobernar, pero muy bueno para hacer campaña.

Sin duda, el agite político y electoral tempranero tiene que ver con la desesperación de los colombianos con el pésimo gobierno. Las más recientes encuestas así lo señalan, al coincidir en una imagen negativa superior al 60 %, después de marcar récord mundial en abuso de la televisión con 7 meses de aparición, una hora diaria, en canales públicos y privados. Pero, más allá de esta incontrovertible realidad, la prohibición de la reelección presidencial en el 2015 y el acuerdo de paz del 2016 tuvieron un enorme y transformador impacto en la democracia colombiana.



En los 16 años anteriores la posibilidad de la reelección taponó el surgimiento de nuevos liderazgos nacionales. La política se congelaba en la práctica, hasta tanto no se conocieran los movimientos del mandatario en ejercicio. En un régimen presidencialista en extremo como el colombiano, nadie se movía sin conocer las intenciones del Palacio de Nariño. Así sucedió en los mandatos de Uribe y Santos, ambos beneficiarios de un inconveniente cambio en las reglas de juego democráticas que afectó en forma grave el equilibrio del poder. Duque será el primer presidente elegido en este siglo que no podrá aspirar a cuatro años adicionales de mandato, debido a la reforma aprobada en buena hora por el Congreso en el 2015. Esta circunstancia, no cabe duda, abre la democracia.



De la misma manera, el acuerdo de paz del 2016 produjo efectos democráticos muy positivos. La sola expectativa de las reformas contempladas en el punto de participación política generó mayor interés de los ciudadanos y organizaciones sociales en participar en la lucha por el poder, especialmente en los territorios. A pesar de la falta de implementación del acuerdo en esas y muchas otras materias, la entrada en vigor del estatuto de oposición, las movilizaciones ciudadanas del 2019 y la elección de alcaldes independientes en la mayoría de capitales del país son síntomas inequívocos de una profundización democrática que con certeza se consolidará en el 2022.



La paradoja de un gobierno débil ante la gente, sin agenda ni rumbo, que se fortalece con un ejercicio autoritario y atropellador del poder, genera el urgente deseo de un cambio de tercio. La radicalización en el discurso de la extrema derecha, el descarado desconocimiento de las decisiones judiciales, el desprecio por las protestas y movilizaciones pacíficas, la indolencia ante el asesinato de líderes sociales y los innecesarios atropellos a la oposición, como el de la semana pasada al frustrar de manera arbitraria en el Senado el trámite de una moción de censura, aceleran el interés de los colombianos en la campaña del 2022 y su voluntad de utilizar el poder del voto para cambiar el rumbo y elegir un gobierno distinto.



El gran desafío es, entonces, no dilapidar las oportunidades que se abrieron con el acuerdo de paz y la prohibición de la reelección. Construir una agenda común que señale caminos para la reactivación de la economía y el empleo en la pospandemia y garantice, por fin, una lucha eficaz contra la pobreza y la desigualdad. Consolidar un gran consenso democrático de las fuerzas de oposición, sin vetos ni exclusiones, alrededor de la defensa de la Constitución del 91, la vida, la paz y la democracia, que se encuentran seriamente amenazadas por el actual gobierno y el peligro de su continuidad.



Juan Fernando Cristo