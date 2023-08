Ya se sabe

El fascismo surgió en Italia hace cien años y un poco más como consecuencia de varias cosas, para empezar los estragos de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de la mal llamada ‘gripa española’, que resultó ser tan letal como la guerra misma, o incluso más. Al empezar la década de los años veinte el panorama europeo era ruinoso, una catástrofe, y el desánimo y la frustración se apoderaron de la gente, ávida de una respuesta, la que fuera.



(También le puede interesar: No importa)

Porque además en 1917 había triunfado la Revolución rusa, la Revolución bolchevique, y su sombra se extendía sobre los países occidentales con furia y voracidad: el comunismo ya no era la utopía fallida de unos bohemios en París o en Londres; sus ideas, redefinidas por Lenin, eran ahora el motor de un gobierno que se había adueñado de uno de los imperios más grandes de la Tierra, y esas ideas deslumbraron a las masas obreras de toda Europa.

Entre las ruinas de la guerra y la pandemia y el miedo al bolchevismo –miedo más que justificado: de allí surgió uno de los peores totalitarismos de la historia– anidaron como larvas las ideas de quienes hicieron del odio y el resentimiento todo un proyecto político: una ideología, si así se puede llamar, que le ofrecía a la gente una respuesta categórica y rotunda, una explicación fácil y completa de lo que estaba pasando y de lo que debía ocurrir en el futuro.

Eso decían (eso suelen decir) los fascistas: que el pueblo asuma su destino y se haga uno con su duce y su caudillo, su infalible führer. Él sí sabe. FACEBOOK

TWITTER

El método del fascismo, inspirado en lo que un teórico del sindicalismo francés del siglo XIX, Georges Sorel, llamaba la “acción directa”, consistía en despreciar los cauces de la democracia y el orden constitucional. ¿Para qué acudir al sistema vacío y desprestigiado de la democracia liberal si afuera estaba la calle? Eso decían (eso suelen decir) los fascistas: que el pueblo asuma su destino y se haga uno con su duce y su caudillo, su infalible führer. Él sí sabe.

Si se examina con cuidado lo que ocurrió en Italia, en Alemania, en España y en Portugal entre los años veinte y treinta del siglo pasado se ve con toda claridad que esa crisis política que llevó al poder a la derecha extremista y radical fue una profunda crisis de la cultura democrática y liberal, de la cual hicieron leña los demagogos para situar allí la culpa y la responsabilidad del desastre que había sobrevenido con la guerra y la pandemia.

No se necesitaban las instituciones, no se necesitaba el Estado de derecho, no servían para nada los principios de la democracia, encarnados en unos ancianos decadentes y sus parlamentos. Eso parecían decir los fascistas hace cien años: mejor la acción directa y la violencia, la demagogia, la mentira, la calle, el histrionismo, el grito y la patada. Si había que hacerle frente a la Revolución rusa, lo mejor era encontrar un antídoto que fuera tan letal como el veneno.

Hoy ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de ese delirio, ese perverso juego político que llevó a la humanidad al abismo (uno más). Y desde entonces siempre vuelve la misma pregunta, el mismo temor: ¿se puede repetir algo así? La respuesta, de entrada, es que no porque la historia no se repite, a duras penas se reproduce, se refleja en sus espejos que se bifurcan. Cada tiempo engendra sus propios demonios, su propio camino.

Lo que no quiere decir que el fascismo esté muerto, todo lo contrario: más allá de sus contenidos doctrinarios, más allá de su contexto histórico, el fascismo es ya una concepción del mundo, una forma de ser y de estar, un método para llegar al poder y ejercerlo con violencia. Y ahora con un ingrediente que le da una fuerza que no tuvo ni siquiera hace cien años, el de las redes sociales y la forma en que allí murió la realidad.

Queda confiar en las lecciones del pasado, aunque es difícil: la historia no se repite pero la especie humana sí.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)