Voy por mil

Hace un par de semanas en Twitter –como si el tiempo sólo ocurriera allí, y va con tilde, yo la prefiero casi siempre– alguien colgó la foto de un colectivo y recordó la leyenda de que a esos ‘microbuses’ les cabían “como 30 personas”, dijo ‘Montañero’, que fue el tuitero que puso esa imagen y con ella hizo correr, desatar, más bien, una cascada de recuerdos y evocaciones, nostalgias irredimibles de los que alguna vez entramos allí.



No percibimos el progreso, si es que de verdad lo es, por eso siempre debería escribirse esa palabra entre comillas, como decía Nabokov que uno tiene que escribir la palabra ‘realidad’, que nunca lo es del todo y a ciencia cierta, no percibimos el progreso sino cuando recordamos y miramos hacia atrás: cuando lo vemos ya ocurrido y consumado, no ocurriendo, mientras va pasando, casi sin darnos cuenta.

Es más: yo no era consciente de la desaparición de los colectivos, ese ingrediente infaltable y mítico del paisaje de mi juventud bogotana, entre 1988 y 1993. Sólo ahora, al ver esa foto de ‘Montañero’, caí en cuenta de lo mucho que ha cambiado y quizás mejorado todo, pues ya no existe aquí la famosa ‘guerra del centavo’ a la que estábamos sometidos los usuarios del transporte público en esos tiempos prehistóricos.

Para empezar, en Bogotá no había ‘paraderos’ y cada quien ponía la mano donde se le diera la gana, donde estuviera, como si fuera un taxi en cualquier esquina o en la puerta de la casa, y los buses, de toda clase de olores y colores, sobre todo lo primero, de allí esa categoría histórica de los ‘cebolleros’ que eran una gran axila rodante y asfixiante, iban parando al garete, según el capricho de quienes se fueran bajando y se fueran subiendo.

Esa era, en su versión más pura, la ‘guerra del centavo’: la épica y desaforada carrera de los conductores de los buses por recoger a cuantos más pasajeros pudieran, zigzagueando de forma suicida hasta llegar a la mano menesterosa que los convocaba, pero listos a emprender muy rápido la huida, por la izquierda, para llegar primero, por la derecha, donde estuviera el nuevo cliente, así que el viaje era una sucesión aterradora de estampidas y frenazos sin fin.

Y una escena arquetípica de la economía bogotana, de la que estoy seguro todos fuimos testigos cuando no protagonistas a mucho honor o con vergüenza, allá cada quien con sus cosas, una escena que ocurría en segundos y que planteaba un diálogo y una transacción muy sofisticados entre el potencial pasajero, que iba pidiendo rebaja con los dedos y los ojos y la boca, y el conductor, que decidía si esa tarifa excepcional le convenía o no.

Por lo general los conductores daban su brazo a torcer, en eso también consistía la ‘guerra del centavo’, aunque obligaban al envilecido pasajero, al beneficiario de su munificencia, a subirse por la puerta de atrás: que los demás vieran bien quién era (a veces no era sólo uno sino una familia entera, nos dábamos garra); que el escarnio recayera sobre los que no atravesaban con decoro la registradora, aunque los niños siempre entraran por debajo.

Pero los colectivos, quizás por su tamaño y por su absurdo, eran otra cosa, una hermosa y espontánea suma de intereses creados, una comunidad imaginada, como diría Benedict Anderson. Siempre me intrigó la situación jurídica y moral, por ejemplo, del pasajero que se hacía adelante y era aclamado por los demás como su inopinado vocero e intermediario, recogiendo y devolviendo platas, a veces atendiendo los reclamos cuando ‘las vueltas’ llegaban mal.

Nunca pensamos, al menos yo no, que eso pudiera cambiar. Tampoco nos dimos cuenta, al menos yo no, del momento en que ocurrió.

Quién iba a decir que un día nos daría nostalgia montar en colectivo. Y sí: “Señor, pare aquí”.

