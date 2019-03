Volver los ojos

No hay polémica histórica, por anecdótica o pequeña que parezca, que sea de verdad insignificante o innecesaria. Ninguna, ni la más descabellada de ellas. Mucho menos en tiempos como el nuestro, tan tristes, cuando el ‘tema del día’, sobre el que todo el mundo discute y opina y se rasga las vestiduras, bien puede ser lo que hace o dice frente a su teléfono cualquier pelotudo que salta, dichoso, de la insignificancia al ridículo.

Así que mucho mejor hablar de historia que hablar de otra cosa cualquiera; mejor ocuparnos del pasado que del presente. Porque además esto que estoy diciendo no es cierto, al revés: la historia no es solo la ciencia del pasado –memoria y olvido, rescate y narración– sino también la del presente, como decía Benedetto Croce. En ella nos reflejamos y nos explicamos todos los días, en su espejo de agua se asoma cada nueva generación.

Por eso las conmemoraciones, de lo que sea, no solo nos hablan de aquello que se conmemora sino también, y sobre todo, de quienes se aprestan a conmemorarlo. La forma en que el presente se ocupa del pasado, las razones por las cuales lo hace, lo que busca en él o lo que le atribuye y le inventa, eso es más revelador muchas veces que lo que en verdad pasó en esa historia cuyas brasas sopla cada futuro sucesivo.



El primer centenario de la independencia de Colombia, por ejemplo, se celebró con el afán desmedido de demostrarle al mundo que este sí era un país viable, que había valido la pena, que la Modernidad estaba a la vuelta de la esquina. La herida de Panamá estaba todavía muy abierta, regada por la sal de la guerra de Los Mil Días, y la reconstrucción y la invención de ese pasado glorioso y grande parecían ser el mejor de los consuelos.



¿Por qué? Pues porque la historia es un territorio de combate: el lugar donde se define lo que somos, también lo que no fuimos; y su sombra está hecha de las dos cosas, de esos dos destinos, uno cumplido y el otro fallido pero no menos vigente. Por eso no es despreciable la carta que Andrés Manuel López Obrador les ha enviado al rey de España y al Papa para volver a plantear, una vez más y por enésima vez, la ‘cuestión americana’.



Es ella, esa cuestión, ese debate sobre la ‘conquista’ de América –que Edmundo O’Gorman llamaba “la invención de América”, mucho mejor–, lo que le da inicio a nuestra historia: lo que la enfrenta desde siempre con su pasado prehispánico lleno de monumentos y misterios, y gente, mientras llega una nueva cultura y se impone a sangre y fuego, sí, nadie lo niega ya. Pero es allí donde empieza lo que somos, allí nace nuestra suerte.



¿Qué había aquí antes del llamado ‘Descubrimiento’, qué vino de España? Esa sigue siendo la pregunta fundamental y no creo que sobre volver a hacerla, por qué no. Además porque la respuesta a esa pregunta sigue siendo nuestra propia historia, en ella está dicho todo, casi todo. Quizás por eso tiene tanto sentido repetirla todos los días: asomarnos a la calle para entender lo que somos. “América es otra cosa”, decía Germán Arciniegas.



Y sí: América es su pasado indígena, enmudecido y derrotado pero aún vivo; y es también esa versión de Occidente que llegó aquí y cumplió la proeza de inventarse un mundo, el ‘Nuevo Mundo’: con sus hombres medievales que lo iban llamando todo como en sus ficciones y sus libros: Roncesvalles, La Tebaida, California, Amazonas... América es su lengua mestiza y torrencial, la lengua embrujada de Cien años de soledad.



Y ocurrió con violencia porque no podía ser de otra manera; fue acaso el momento definitivo de la historia universal, un desgarramiento y una epifanía.



Y no hemos salido de él: por eso hay que recordarlo y entenderlo cada día más. Por qué no.



catuloelperro@hotmail.com