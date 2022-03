Ver de cerca

Uno de los rasgos que más me intrigan de esta época convulsa y fascinante (como todas, también es cierto) que nos tocó en suerte y en desgracia tiene que ver con la desacralización de cosas que antes, quizás por estar tan lejos, nos parecían sublimes y grandiosas, casi inconcebibles en su belleza, su gracia, su calidad que durante años fue para muchos de nosotros el sinónimo de lo mejor y lo más digno y encomiable.



Decir que la globalización unió al mundo es una ilusión y una falacia porque al final siempre quedan los prejuicios culturales, las fronteras cada vez más rígidas de todo, las diferencias abismales en materia económica y social entre lugares tan disímiles de la Tierra. Pero sí nos tocó ver en este tiempo, y gracias a su profunda revolución digital, una integración del mundo que antes parecía impensable.



En la industria del entretenimiento, por ejemplo, esa integración global ha hecho que cosas imposibles hace cuarenta años hoy sean el pan de cada día. Así, artistas locales y de nicho se vuelven de la nada un fenómeno que trasciende su parroquia, y su fortuna y su éxito ya no dependen, como fue siempre, de un sistema cultural plagado de taras políticas y mentales en el que la lógica de producción era la del imperialismo y el colonialismo.

No es que eso ya no sea así, no. Pero las cosas han cambiado y hoy un cantante colombiano, por decir cualquier cosa, puede saltar de los premios TV y Novelas a los Óscar con admirable desparpajo. Esa nueva realidad –y el fenómeno cultural que está detrás de ella, que es lo que me interesa aquí– hace que podamos ver mucho más de cerca aquello que antes nos parecía sagrado e inalcanzable. Ahora le vemos el maquillaje y los poros, la humanidad.



Siempre me acuerdo de un amigo que viajó a Disney en la Popayán de los años 80 del siglo pasado, que allá era como el siglo XVII, y al regresar me dijo en secreto, como el portador que era de esa revelación de otros mundos y otros tiempos: “Es igual que acá pero hay más filas y no huele a carne”. Algo así sentí, años después, cuando llegué por primera vez al mal llamado ‘primer mundo’: todo lo había idealizado tanto que todo era mucho peor.



También pasa que hoy las redes sociales lograron que todas las cosas del planeta, desde una guerra hasta una cachetada, estén sometidas a su furor plebiscitario. Ese es el hecho capital de nuestro tiempo porque todo tiene que ser hoy una ‘tendencia’ y esa obsesión degradante obliga a que los ‘creadores de contenidos’ busquen anzuelos cada vez más patéticos (sí) para llamar la atención de una audiencia arrogante que solo cree en su propia importancia.



Antes todos éramos twitteros sin Twitter: unos borrachos en calzoncillos opinando a placer, desde la sala de la casa, sobre el universo. Hoy es igual pero el universo depende de nuestras opiniones para seguir su marcha, o eso pensamos. Los efectos en el debate público y en la cultura democrática de un delirio así han resultado ser complejos y no del todo negativos, para nada; pero hay otros ámbitos en los que la opinión general no siempre es buen oráculo.



Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que se volvieron los Premios Óscar. Todo allí es cada vez más decadente: su humor sin humor; la mirada al infinito, las lágrimas, la monserga moralista de los que se paran a hablar; el postizo escándalo de la noche... ¿Cómo es posible que los gringos, maestros como nadie de la cultura del espectáculo, hayan caído tan bajo? De pronto es eso, que ahora sí los vemos de cerca.



Ahora ya sabemos, como mi amigo en Popayán, que los Óscar son como los TV y Novelas. Eso es la vida siempre.



Por suerte estaban allí, el domingo pasado, María Cecilia Botero y Anthony Hopkins: involuntarios voceros de un mundo decoroso que se acabó.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

