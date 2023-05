Vender la sombra

Varios medios de comunicación contaron esta semana la noticia enternecedora y trágica a la vez, como casi todo en este país, de los vendedores de sombra en Barrancabermeja, aunque también los hay en otras ciudades con igual temperatura abrasadora, que ya es mucho decir. El negocio consiste en pararse en la calle con una gran sombrilla y ofrecer, a un costo módico, su refugio y su consuelo, su voz de aliento mientras cambia el semáforo, por ejemplo.



Parece increíble, como una escena de los libros de viajeros del siglo XIX, pero es así, tal cual: el sombreador corre con la sombrilla de un lado para el otro, al acecho de su esquiva y sudorosa clientela, y se para allí durante el tiempo que sea necesario, lo que dure el servicio, cuyas tarifas cambian según las exigencias del usuario pero también según su presupuesto y su bolsillo, basta ver las caras y la urgencia.

Hace unos meses la revista Cambio publicó un artículo, con plastilina, magnífico, sobre los oficios más raros que hay en Colombia, entre los cuales se cuentan el de madrugador para tomar y vender turnos en las diligencias –producto nacional por excelencia–, la vendedora de chancletas en las discotecas para las mujeres que van en tacones, el ‘tuntunero’ que pasa a la gente cargada en los hombros cuando hay lluvias y charcos caudalosos, etcétera.

No salió allí un oficio que siempre me ha intrigado por su solemnidad y su evidente nivel de exigencia desde lo técnico, lo matemático, lo económico y lo moral: me refiero, cómo no, a ese abnegado funcionario o controlador, por llamarlo de cualquier manera, aunque habría que encontrarle un nombre digno de su labor, que lleva sobre una tabla el registro de los buses que van y vienen, a cuyos conductores les habla en clave mientras ellos asienten y salen veloces.

Pero la venta de sombra, que ya me había conmovido hace un par de años cuando supe de ella por primera vez, y ahora mucho más al ver por la televisión esas escenas de los sombreadores cumpliendo al mediodía su heroica misión, es de una belleza sin igual, de lo más poético que hayamos visto en este país desastrado y festivo, propenso siempre al absurdo, el delirio, la insensatez, la resignación y el disparate.

Nomás lo que evoca la sola idea de vender la sombra, al precio que sea, ya suscita toda clase de resonancias y figuras preciosas, empezando por las palabras mismas del asombro, nunca mejor dicho, y la maravilla: allí, decía Platón, está el principio de la filosofía, en lo que nos deslumbra y nos inquieta, nos deja perplejos. Pero solo en castellano (y en portugués y en catalán, creo) existe el verbo ‘asombrar’ que quiere decir a la vez hacer sombra y causar admiración.

Luigi Malerba, un gran novelista italiano, escribió una vez un artículo que se llama así, “vender la sombra”, en el que cuenta cuánto sufrió al ver por primera vez un libro suyo llevado al cine. Era como vender el alma, dijo, porque ahora sus personajes tenían la imagen de los actores, una traición a su naturaleza inasible e inabarcable, pues cada lector se los imagina como mejor puede. “Vender mi sombra más que el alma, eso fue lo que hice”, escribió Malerba.

No pensamos lo suficiente en el valor de nuestra sombra, que nos acompaña toda la vida con absoluta lealtad; quizás nadie nos conozca y nos cuide más que ella. Como en el poema de Stevenson: “La veo saltar a la cama antes de que yo me acueste... A veces crece como si fuera de caucho, a veces se encoge y se borra...”. Así es el segundo capítulo del libro de Peter Pan, ese horrible personaje, machista e histérico, cuya sombra lo abandona y con toda la razón.

Pero lo mejor sí es el caso de Colombia, la venta al detal de la sombra en sus calles ardientes. ¿Quién da más? De eso se trata.

