Urdimbre y trama

En César y Cleopatra, la obra de teatro de George Bernard Shaw, el fuego salta de los barcos romanos, quemados por Julio César, y se riega con furia sobre la biblioteca de Alejandría, la mejor del mundo. Teodoto, el sabio egipcio, le dice horrorizado al dictador que ese incendio es una tragedia irreparable y que “lo que arde allí es la memoria de la humanidad”. César le responde: “Una memoria infame, que arda...”.

Teodoto le pregunta entonces si piensa destruir el pasado y César le contesta: “Sí, para construir con sus ruinas el futuro”. Es una conversación en medio del desastre que sin embargo refleja muy bien la eterna tensión entre la preservación de la memoria, con sus luces y sus sombras, y su destrucción, que es un hecho histórico también: un hecho histórico preservado, qué paradoja, por las ruinas que quedan a su paso.



Hay estatuas del paganismo grecorromano que fueron cegadas y mutiladas cuando el cristianismo conquistó esa cultura y la destruyó y al mismo tiempo, por contradictorio que suene, la incorporó a su naturaleza y la hizo parte esencial de su destino y así la preservó. Esa síntesis, esa superposición de creencias, se encarna hoy en esas estatuas que narran a la vez las dos historias, la pagana y la cristiana.



Porque la historia no está en el pasado sino en el presente: en el diálogo de cada presente con todos los pasados que lo habitan y lo determinan. La memoria, en ese sentido, es una serie de relatos y testimonios y lugares de aquello que un día fue y hoy ya no está sino en esas huellas y fragmentos, esos escombros de un mundo que siempre se renueva y cambia y se perpetúa con cada generación que llega y luego se va. Eso es la historia.



O descubrir eso y entenderlo y contarlo, más bien, es la historia; eso también. Porque la memoria está hecha de olvidos deliberados, de supresiones injustas, de intereses y valores que en cada época son los que se imponen y triunfan y defienden quienes tienen el privilegio de contar las cosas y glorificarlas. Pero muchas veces lo que no está dicho ocupa un espacio mayor, a veces el silencio es más elocuente que las palabras que lo cubren.



Como en un tapiz cuya historia se narra no solo por el frente sino también, y sobre todo, por el revés, por detrás; y para descifrarlo en su totalidad tenemos que darle la vuelta, ver cómo están tejidas su urdimbre y su trama. Y los que aspiren a la eternidad –el bronce es su tela– tienen que saber que vendrán otros tiempos que objeten su derecho a estar en ella; en eso consiste la eternidad, quién los manda.



Aleida Assmann, una brillante historiadora alemana, dice eso: que los monumentos públicos, al menos los que nacen de una intención celebratoria, y me importa un carajo que la RAE no incluya aún este adjetivo en su diccionario, esos monumentos se vuelven luego incómodos, una provocación. Porque ningún pasado es tolerable a los ojos de ningún presente; el progreso suele ser la negación feroz de la historia que lo hizo posible.



En el ya comentadísimo caso de la estatua de Belalcázar en el Morro de Popayán no solo está presente la tensión entre dos relatos contrapuestos, el de los vencedores y los vencidos, relatos que además son el origen de muchos de los conflictos de la ciudad aún hoy, sino que también está la historia de todos los que somos hijos de esa tensión. Por eso lo mejor de esa estatua derruida eran los miles de grafitis que tenía.



Allí también, en esas inscripciones, está parte de la historia de Popayán. Una historia distinta y popular, festiva y dolorosa, otra; una historia que ojalá permita, como dice el gran poeta Felipe García Quintero, un diálogo de verdad para entender mejor lo que somos todos.



Otros pasados, sí, para que nazcan por fin otros futuros.



Juan Esteban Constaín

