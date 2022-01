Una vida de novela

Este año, este mes, se cumplen dos siglos del nacimiento en Neubukow, Alemania, de Heinrich Schliemann, un personaje alucinante cuya vida de novela y de película –y hay varias, ninguna tan buena como el modelo original– lo llevó a descubrir el “campo donde fue Troya”, el sitio verdadero en el que estaba la ciudad con ese nombre, famosa por las guerras que se pelearon en ella, incluida la que cantó Homero para la eternidad.



Lo más interesante es que Schliemann no era un arqueólogo ni un filólogo sino un diletante: un aventurero que oyó desde niño, de boca de su padre, en las noches, las historias de los dioses y los héroes de la Antigüedad: el mito de Prometeo, encadenado en el Cáucaso por engañar con su ingenio y su astucia a Zeus; el mito de Ícaro, hijo de Dédalo, que huyó del laberinto de Creta volando con sus alas de cera hasta que el sol las derritió.



Pero el mito que más conmovió a Schliemann, según él mismo lo cuenta en sus memorias, fue el de la guerra de Troya: el rapto de Helena, la furia de Menelao, el desembarco de los aqueos en la ciudad fortificada del rey Príamo, a la que asediaron durante diez años sin poder conquistarla hasta que introdujeron en ella, con las artes del engaño, “como si fuera un regalo”, dice Virgilio, ese caballo de madera ideado por Ulises en cuyas entrañas iban feroces los guerreros.



Así cayó Troya, se sabe, y ese relato estremeció el corazón infantil de Heinrich Schliemann, quien todas las noches veía, a la luz de una vela, un libro de historia en el que había un grabado con la imagen de Eneas huyendo de la ciudad arrasada. ¿Dónde estaba ahora esa ciudad? ¿Qué había sido de ella? Esas preguntas inocentes, las que haría cualquier niño, nunca se las pudo responder nadie.

Porque desde hacía muchos siglos se discutía en Europa sobre el lugar exacto de Troya, e incluso hubo eruditos y sabios que negaron su existencia más allá del mito. Otros, un poco más optimistas, conjeturaban su paradero sin tener las coordenadas, nunca nadie dio en el blanco. La Troya real parecía difuminarse entre la bruma espesa del tiempo y la poesía que teñía la vida y la memoria de los héroes que se batieron en ella.



Solo que Schliemann no se resignó jamás a esa idea, no podía ser que Troya no existiera. Su corazón de niño guardó para siempre esa esperanza, ese misterio que algún día él iba a develar. Mientras tanto, su propia epopeya había empezado ya, la de un joven sin dinero cuya familia había caído en la ruina y que tuvo que salir a trabajar en toda clase de oficios, desde el de ayudante de bodega en una tienda en Ámsterdam hasta el de grumete en un barco mercante.



Y dos talentos tenía Schliemann, el de los negocios y el de las lenguas. Todo lo que tocaba lo hacía oro y no había idioma que no pudiera aprender en unas pocas semanas: el neerlandés, el ruso, el árabe, el griego y el latín. Fue así como amasó su gran fortuna, traficando con lapislázuli en el Mediterráneo y con el oro de California. Y cuando ya era un magnate decidió dejarlo todo para irse a cumplir su sueño lejano de desenterrar los restos y el alma de Troya.



Lo mejor es que lo hizo; guiado por la intuición y la poesía pero lo hizo. Desafiando todas las prevenciones de los académicos y científicos de su época, que luego tuvieron que plegarse a sus hallazgos. Con métodos muy heterodoxos y cuestionables esos hallazgos, sin duda, porque ese ideal romántico de la arqueología del siglo XIX se acabó y sus precursores y sus héroes son tenidos hoy por voraces agentes del colonialismo, el imperialismo y la improvisación.



¿Lo eran? Es probable que sí, muchos de ellos sí. Schliemann fue el único que logró fundir su vida con los mitos que la hicieron tan feliz.



La hizo leyenda, no me parece poca cosa.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

