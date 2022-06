Alguna vez hace un par años me invitaron a darles una charla a unos periodistas alemanes que venían a Colombia a ver cómo es todo. La idea era que antes de su viaje pudieran acercarse a una visión general y por supuesto subjetiva de la historia y la realidad del país, algo como para que tuvieran a la mano otros elementos de juicio, unas cuantas recomendaciones bibliográficas, la opinión de un lugareño.



El coordinador del viaje me preguntó en privado qué “experiencia reveladora” (fueron sus palabras) recomendaba yo para entender el “alma colombiana”, nada académico ni teórico sino “muy vivencial”. Le dije sin dudarlo que un viaje en flota a través del alto de La Línea, quizá sin frenos en algún tramo del camino y con uno de los alemanes sentado en la primera fila pasando ‘las vueltas’ entre el conductor y los demás pasajeros.



Luego, ya más en serio, le dije que también era buena idea pensar en asistir a una corraleja, ojalá coincidieran con alguna fiesta popular que incluyera una en el menú. Me preguntó que qué era eso y luego me miró horrorizado cuando le respondí que era una especie de corrida de toros pero colectiva y caótica, vesánica, una gran borrachera en la que el pueblo entero se lanza al ruedo a lidiar y martirizar a un indefenso y resignado animal.



De hecho esa suele ser la imagen recurrente de las corralejas, más allá de la espantosa tragedia que acaba de ocurrir en El Espinal y más allá de los argumentos culturales e históricos de quienes las justifican como un ritual de profundo arraigo popular, que sin duda lo es: la imagen del toro como el único signo de cordura y sensatez, diría uno incluso que de humanidad, en medio de la turbamulta y la locura, el delirio, la absoluta sinrazón.

Por eso las corralejas son una metáfora, entre otras, de lo que es este país; del ‘alma colombiana’, para usar el concepto de ese alemán que aspiraba a entenderla con sus compañeros y colegas en un viaje de diez días, viaje que fue un éxito, dicho sea de paso, luego recibí fotos muy festivas y elocuentes: una de un trancón en Cajamarca, cómo no, y otra de una corrida de toros animada por Noel Petro, ‘El Burro Mocho’, hoy primer primo (electo) de la nación.



Y no hablo de las corralejas como metáfora del alma colombiana solo desde el punto de vista moral de la indignación y el estupor, para señalar en ellas la indolencia y la violencia, la indudable barbarie que las nutre. Como si siempre fuera válida esa contraposición tan antigua y problemática entre la cultura y la barbarie, el bien contra el mal. Pero se nos olvida que por lo general la cultura incluye la barbarie, de ella está hecha.



Es una discusión interminable e intensa que veremos reavivarse por estos días: la de los defensores de los animales contra los defensores de la tradición popular. Ambos tienen sus argumentos, claro, aunque es probable que cada vez se impongan más los de los primeros sobre los de los segundos, y está muy bien que así sea. Perpetuar escenas oprobiosas del siglo XIX en nombre de la cultura ya no tiene ningún sentido.



Y a eso me refiero con lo de las corralejas como metáfora del alma colombiana más allá de la discusión moral, porque lo que uno ve en ellas es la recocha y la chambonería, la tristísima alegría de un pueblo borracho y desatentado. La gente que corre con entusiasmo y determinación sin saber nunca hacia dónde, el caos como método e ilusión, la exhibición de esa valentía desenfrenada y cobarde que solo florece en el anonimato de la muchedumbre.



Eso contaba José María Samper de las corridas de toros en el siglo XIX colombiano: todos borrachos en el ruedo, las graderías se desplomaban.



“Esta es Colombia, Pablo”, cantaba el poeta Jorge Rojas. Le faltó decir que también es una corraleja.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

