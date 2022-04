Un gran editor

Mañana a mediodía, en la Feria del Libro de Bogotá (me resisto a decirle ‘la Filbo’; me angustia y me derrota esa costumbre de hablar de los eventos culturales por sus siglas o sus apocopes), se le hará un merecido homenaje a Gabriel Iriarte Núñez, uno de los editores emblemáticos de Colombia y uno de los grandes maestros de ese oficio aquí, del cual se retira con todos los honores después de haberlo ejercido por más de cuarenta años.



Aunque los grandes editores, se sabe, no se retiran jamás y siempre llevan en el alma, muy afilados, su lápiz y su olfato casi infalible, su espíritu crítico, su obsesión por ver e intuir grandes libros allí donde los demás solo albergan quimeras, ideas dispersas, frases de pasillo que a veces contienen el germen de un proyecto magistral. Más que los escritores son los editores los que perciben la escultura que late en todo bloque de mármol, el libro que aún no lo es.



Se sabe: los libros son objetos prodigiosos, sin duda, cofres del tesoro y máquinas del tiempo, un árbol sacrificado que atesora la totalidad del universo (valga la redundancia) con sus pliegues y secretos que se bifurcan y multiplican: el infinito en un junco, como lo ha dicho, con dulzura y sabiduría proverbiales, Irene Vallejo. Y cuando por fin tenemos entre las manos un libro, casi nunca pensamos en las manos que lo hicieron posible.

Vemos el texto que nos deslumbra y maravilla, ojalá, y todos los atributos del libro, aun como objeto, se disuelven allí, se condensan en esa especie de milagro que es ver surgir de nuevo, en cada lector, esas palabras o esas imágenes que alguien algún día compuso así y solo así en la soledad de su mundo. Por eso los libros son siempre una botella de náufrago; el lector es quien descifra y justifica el mensaje que llevan adentro.

Detrás de ese prodigio hay cientos de manos y rostros laboriosos y anónimos: los diagramadores, los impresores, los refiladores, los correctores de estilo, los lectores de pruebas, los vendedores, etcétera. El editor es quien dirige esa orquesta y la hace sonar en silencio (valga la paradoja) porque todo libro arrastra consigo una música particular e inconsútil: la música de su autor, por supuesto, pero también la de sus generosos y discretos fabricantes.



Eso es lo que más conmueve de los editores, su generosidad y abnegación. El hecho de que sus obras completas sean siempre las de los otros, en las cuales están su sello y su sombra: su entusiasmo como una de las formas más bellas y admirables del destino y del deber. La historia no ha olvidado el nombre de muchos de los mejores editores, sin los cuales es muy probable que no existirían ni habrían surgido muchos de los mejores escritores y sus obras.



A esa venerable tradición pertenece Gabriel Iriarte, un nombre imprescindible para hablar de lo que ha pasado en Colombia, en las últimas décadas, en materia literaria y cultural. Por su rigor y su criterio, su lucidez y su rectitud, su carisma y su forma de entender, desde el principio hasta el final, el proceso editorial. La suya es una carrera ejemplar consagrada por entero al libro como una de las grandes expresiones de la civilización y la felicidad.



Mañana, en el homenaje que le rinde la Cámara Colombiana del Libro, habrá un profundo sentimiento de nostalgia porque un editor como Gabriel es inolvidable y en él se conjugan las virtudes más bellas y perdurables de su oficio y profesión. Pero además de la nostalgia estará la gratitud de todos los que hemos tenido el privilegio de contar con su apoyo y compañía, su consejo, incluso su implacable y pavorosa ironía.

Yo le debo mucho, muchísimo, y él lo sabe. Por eso me sumo, feliz y agradecido, a este homenaje para un editor y una persona que se los merece todos.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

