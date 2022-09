Un alma gigante

Murió hace tres días en Bogotá, donde nació en 1948, el poeta Juan Gustavo Cobo Borda, cuyos largos años finales estuvieron marcados y ensombrecidos por una enfermedad que lo fue postrando y lo dejó sin fuerzas. Lo increíble es que cuando uno lo iba a visitar estaba con su ánimo festivo y sonriente de siempre, e incluso una vez me dijo que estar así le permitía la dicha doble de no tener que salir a la calle mientras leía o releía sus libros amados.



(También le puede interesar: Los ayatolas)

Esa tarde me recibió no en su alucinante biblioteca, que era un apartamento entero con libros hasta en la cafetera y el lavamanos, sino en su propia habitación, acostado en su cama y en piyama, rodeado por varios tomos de la nueva edición, la de Taurus, de las obras completas de Ortega y Gasset, que ahí estaba leyendo con verdadera fruición, en especial, lo recuerdo bien, unos artículos del gran filósofo sobre su viaje al País Vasco.



Creo que el origen español de Cobo era vasco, no lo sé. Pero esa escena suya, ahí acostado entre libros, hasta el final, me pareció muy bella y enternecedora, el reflejo de lo que fue su vida entera. Luego sí me llevó a su biblioteca, por la que se movía, sin poder moverse ya, con los ojos cerrados. Uno le preguntaba por el título o el autor que fuera y él decía, cual custodio de un laberinto, “ve a la izquierda, luego a la derecha, al fondo, tres estantes abajo, allí está…”.



Esa tarde me mostró varios de sus tesoros borgesianos, porque Borges fue sin duda uno de los amores de su vida, y me mostró también la primera edición de La Balanza, el primer libro de poemas de Álvaro Mutis, publicado con Carlos Patiño y arrasado por el fuego, como el mundo entero ese día en Bogotá, el 9 de abril de 1948. Por eso decía Mutis que era el libro de versos más exitoso de la historia, agotado por incineración.

Cobo también era, a su manera, un humorista desencantado y provocador: un espíritu irónico que se burlaba de todo, en especial de la solemnidad. FACEBOOK

TWITTER

También Mutis fue uno de los grandes beneficiarios, como autor, del fervor sin límites de Juan Gustavo, cuyo destino en la vida, además de la poesía, pareció ser ese, el del entusiasmo por los libros de los otros, muchos de los cuales hoy existen gracias a él. Porque su labor como editor y promotor de la lectura, en el verdadero sentido de esa expresión, es una de las grandes proezas de la cultura colombiana, y nadie lo puede negar.



George Steiner decía que la misión más bella de un crítico literario es la de ser una especie de cartero: aquel que pone en las manos de cada lector el libro que corresponde. Un destino a la vez humilde y sublime, decía Steiner, el de hacer posible el milagro de la lectura, el descubrimiento de un autor que acaso nos cambie la vida, la felicidad de perpetuar en esas páginas y esas letras que se juntan allí la versión más feliz de la vida.



Eso hizo Cobo como editor: exaltar y rescatar autores fundamentales, descubrir otros que jamás lo habrían sido sin su intuición providencial. Con un desparpajo y una clarividencia desprovistos de todo dogmatismo, de sus manos salieron por igual los libros de Nicolás Gómez Dávila y los de Andrés Caicedo, los de Ernesto Volkening o Eduardo Mendoza Varela y los de Alba Lucía Ángel o Fanny Buitrago.



Autor de ese poema bellísimo que se llama Tierra de fuego, un poema épico sobre la soledad del mundo y su redención por el amor y la poesía; autor de un verso lapidario que debería estar en el escudo de Colombia: “País mal hecho cuya única tradición son los errores”. Y es que Cobo también era, a su manera, un humorista desencantado y provocador: un espíritu irónico que se burlaba de todo, en especial de la solemnidad.

Cuando fue librero en la mítica librería Buchholz, en el centro de Bogotá, sus amigos lo veían salir con una gabardina tan grande como él mismo llena de libros.



No es vana la metáfora de su cuerpo, solo allí cabía el tamaño de su alma.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)