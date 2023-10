Tragedias en el VAR

El mundo es cada vez más un hecho que todos estamos ‘escroleando’ en la pantalla de nuestro teléfono, donde vemos ocurrir a diario, en tiempo real, toda clase de horrores adobados por la desinformación y el sectarismo, el apasionamiento (en el peor sentido de la palabra), el delirio de quienes prefieren que la realidad sea en lo fundamental una opinión, la suya, cuanto más radical y arbitraria, mucho mejor.



El filósofo francés Michel Serres decía que esta es la civilización del dedo pulgar, con el que todo el mundo escribe los textos en su celular. Quizás sea también la del dedo índice, que además sirve para ir bajando nuestro ‘timeline’ en las redes sociales, que es donde asistimos al cumplimiento de la historia, la vemos ocurrir mientras opinamos y le damos ‘me gusta’ o ‘no me gusta’. Nuestras pantallas son la caverna de Platón, ni más ni menos.

Esa es acaso la característica predominante de nuestro tiempo, asomarnos a toda hora a la historia mientras va ocurriendo y nos salpica, perdón que te salpique. Por eso la obligación de emitir juicios de valor y tomar partido frente a los hechos, que existió siempre y es uno de los rasgos distintivos y definitorios de la condición humana, se ha vuelto más urgente y opresiva, más brutal en sus mandatos y exigencias.

Cómo será que ya estamos como en estadio de fútbol, a la espera de lo que diga el VAR, en muchos de los horrores sin atenuantes que están ocurriendo. FACEBOOK

Nadie puede albergar dudas, titubeos, perplejidades frente a la compleja realidad y sus matices y sus grietas. No. Ahora lo que corresponde es situarse muy rápido y con toda la estridencia y el desgarramiento del caso en uno de los bandos, y asumir de manera absoluta y obsecuente todas sus premisas, sus prejuicios, sus anteojeras para repetir y difundir el ideario infalible, el recetario, en el que están todas las respuestas. Ni siquiera hay que pensar, para qué.

Las redes se vuelven luego el campo de batalla de eso que ahora llaman, a propósito de cuanto tema surja, desde la guerra en Ucrania o la tragedia humanitaria en Palestina hasta el último gol de Messi, las “narrativas”: la lectura caprichosa y partisana de las cosas, una visión del mundo teñida por los sesgos, los intereses, las pasiones y obsesiones de quien la concibe como una explicación irrefutable y total de la realidad.

Incluso en las situaciones más dramáticas y dolorosas, en las que más quedan en evidencia la fragilidad del ser humano y sus miserias y abismos y contradicciones, lo fundamental no es ya la solidaridad ni la compasión, la comprensión mínima y aun la aceptación resignada o perpleja de lo que ocurre, sino demostrar casi al instante que uno sí tenía la razón, que uno sí sabía desde antes, que uno sí está siempre en “el lado correcto de la historia”.

Esa sola frase, abominable, siniestra, no solo denota en aquel que la pronuncia y la cree su ignorancia absoluta de la historia sino también su arrogancia y su mala fe. Y no porque no haya una dimensión moral en los hechos, frente a la mayoría de los cuales la equidistancia o el silencio resultan imposibles, a veces incluso infames. No, claro que no. Pero servirse de las tragedias para una autoglorificación ideológica es una ruindad, una derrota así parezca lo contrario.

Cómo será que ya estamos como en estadio de fútbol, a la espera de lo que diga el VAR, en muchos de los horrores sin atenuantes que están ocurriendo hoy en el mundo, para saber si estábamos o no del “lado correcto de la historia”. Algunos parece que incluso fueran a celebrar, a saltar emocionados y envueltos en su bandera si la esquiva y enmarañada y terrible realidad, de alguna manera, los reafirma en sus inamovibles obsesiones, sus necias lealtades de partido.

El dolor se vuelve paisaje y pretexto. Como en el libro de Ortega que se llama La deshumanización del arte, ya estamos en la deshumanización de la humanidad.

