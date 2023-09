Todos candidatos

Se nos vino ya con todo su incontrastable y abrumador poder, su periódico y recurrente desenfreno, el alud, la andanada, el frenesí de las campañas políticas. Qué hace que estábamos en la anterior, pero en Colombia todo periodo electoral, que es nuestra unidad de medida de la eternidad, no es más que la víspera del que vendrá, al punto de que muchos candidatos no se lanzan para ganar sino para que los conozcan y aspirar después sí en serio.



A mí me gustan los desfachatados y los salvajes, los que en vez de posar de estadistas y repetir los lemas vacíos e inanes de toda la vida (“hechos, no palabras”, “el de la gente”, “juntos somos más”, etcétera) se lanzan a una especie de provocación y desafío y parecen una burla de sí mismos, lo cual es prueba irrevocable de su seriedad. Recuerdo la consigna de un prócer en la Costa hace unos años: “Habrá serrucho pero no mucho”. No sos nadie Winston Churchill.

Roger Suárez, candidato a la alcaldía de Plato, Magdalena, se hizo viral en estos días por una propaganda que más elocuente y eficaz no puede ser: primero salen dos mujeres bailando en ropa interior al frente de él, que las mira escéptico y contenido y después las aleja con las manos y dice: “Todo el que llega a la alcaldía llega a degenerarse. Yo no estoy para eso: viejo sí, terco no”. Es una conclusión absurda y sin embargo perfecta, toda una política de Estado.

En las ciudades grandes, la contaminación visual, auditiva y anímica de los políticos se puede soslayar y evitar de alguna manera; no todo el mundo en ellas parece estar de candidato a algo, no siempre, si uno camina con cuidado y sale poco de su casa. Las ciudades intermedias y pequeñas, en cambio, son el infierno electoral porque allá todo el mundo sí parece estar de candidato a algo, y lo está. En muchos casos sin saberse cómo ni por qué, pero así es.

Dirán los expertos que esa voracidad política revitaliza la democracia y que en medio de tantas candidaturas absurdas y gratuitas, inexplicables, hay gente que sí vale la pena y que tiene vocación de servicio y ganas de hacer algo por los demás. Si no se exalta a los candidatos meritorios y serios, todo queda en manos de los políticos profesionales y los mediocres; si antes la queja era la de la falta de interés de la ciudadanía en lo público, ahora no puede ser al revés.

Y es cierto, pero no dejan de inquietarme y hasta entristecerme –más bien se trata de eso– los esfuerzos y la suerte de una cantidad tan grande de gente que decide entrar en la política porque sí, como si fuera un plan cualquiera, ir a cine, preparar el desayuno. Son demasiados candidatos que no solo no tienen ninguna posibilidad de quedar sino que además deberían gastar sus energías en causas mejores, más gratas, más felices.

¿Que les gusta y les fascina, que allá ellos? Sin duda, eso es lo que más me angustia. Pero a veces pienso que, ya entrados en gastos, no sería descabellado un método electivo como el que tenían los atenienses en la Antigüedad, y que consistía en nombrar y escoger a muchos de sus magistrados y funcionarios más importantes en una especie de tómbola azarosa y fortuita, como en una rifa o en un bingo.

Así uno no estaría preocupado solo con la posibilidad de ser jurado el día de las elecciones, sino que también habría un nuevo sobresalto más, una ruleta rusa mucho mejor y más emocionante, que es la de salir elegido, por asignación aleatoria, concejal o diputado, alcalde o edil. Podría funcionar incluso en “el orden nacional”, como dicen nuestros políticos, y constituir así el Congreso y la Presidencia de la República, soñar no cuesta nada.

Sería la prueba ácida de nuestra democracia, porque es muy probable que todo funcione igual o mejor. Y habrá serrucho pero no mucho.

