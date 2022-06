Todo en relieve

El profesor de geografía de un gran amigo mío se enternecía con él y con sus mapas porque los hacía siempre en relieve, como si fuera muy original: en vez de realzar solo los puntos elevados del terreno, las montañas y laderas, por ejemplo, lo pintaba todo así, valles y llanuras también, las cumbres y las hondonadas por igual. Hasta que un día el profesor le dijo a mi amigo: “Si todo está en relieve nada está en relieve”.



Es una frase en la que pienso mucho pero casi nunca por razones geográficas sino políticas y culturales, porque algo así ha venido ocurriendo, desde hace tiempo, con el uso y el abuso de una gran cantidad de conceptos esenciales y definiciones que sirven o deberían servir a la hora de dialogar y discutir, pensar en la realidad y nombrarla y nombrar a los demás, incluso cuando se trata de confrontarlos y hasta descalificarlos, ¿por qué no?



Pero es como si hubiera una devaluación absoluta de las palabras y su alcance y sus implicaciones morales, filosóficas, históricas. Es como si cualquier sustantivo o cualquier adjetivo con un contenido político muy concreto pudiera banalizarse y usarse a destajo y por capricho, según la conveniencia del que lo invoca y muchas veces sin el menor rigor y sin que importe si eso que se dice es cierto o válido o no.



Y no se trata de reivindicar las ‘buenas maneras’, que es una obsesión de muchos por despojar la discusión política del ímpetu radical y visceral que debe nutrirla, porque eso también es la política: la furia, la rabia, la indignación. Y no se trata tampoco de censurar los insultos sino más bien de honrarlos y reconocerles el valor trascendental que pueden llegar a tener, su peso lapidario y casi sagrado.

Pero para que eso sea así se necesita una dosis mínima de rigor, de honestidad intelectual. De lo contrario, el lenguaje se vacía y se pervierte: se vuelve un recurso barato e indistinto, un fraude. Se habla mucho, por ejemplo, del fascismo y de lo que significa ser fascista; se invoca tanto y con tanta ligereza esa condición atroz, que sin duda lo es, por eso es tan grave prodigarla a mansalva, que es cada vez más difícil saber bien quién se la merece de verdad.



Lo propio pasa con otros epítetos, otras consignas, otros motes: vuelan por los aires como arma arrojadiza y se van diluyendo y desnaturalizando, pierden su valor. Piensen ustedes, por ejemplo, en el comunismo y en lo que significa, en términos históricos e ideológicos, militar en esa concepción del mundo cuya tradición política e intelectual ha sido tan rica y tan llena de matices, tanto que no puede resumirse en una burda generalización.



Como decía el profesor de mi amigo: si todo está en relieve nada está en relieve. Si el fascismo o el comunismo son cualquier cosa, al final nada lo es y esa caricatura y esa banalización difuminan la responsabilidad y la identidad de quienes sí encarnan esa forma de ser y de pensar. También lo decía Hannah Arendt en un artículo que se titula ‘Ideología y terror’: si llamamos ‘totalitario’ a cualquier régimen, por brutal que nos parezca, será imposible saber cuál sí lo es.



Y ahora que se ha vuelto a hablar en Colombia de un acuerdo nacional, un acuerdo sobre lo fundamental, tan necesario, quizás convenga empezar por ahí también: por el uso de las palabras y el nombre verdadero de las cosas y las ideas. Porque llevamos demasiado tiempo en el estercolero de un debate político marcado por la bajeza, la tergiversación y la falta de seriedad. Y así va a ser imposible saber dónde está cada quien, esté donde esté.



Si todos somos todo, en esta absurda corraleja, nadie al final es nada. Si solo nos nombramos desde la infamia, la mala fe y la ignorancia, qué sentido tiene hablar.

Esa es otra grieta que hay que reparar aquí.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

