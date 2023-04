Terrazas desiertas

Hoy hace cuarenta años y una semana fue el terremoto de Popayán, mi ciudad, un episodio que aquí evoqué alguna vez casi segundo a segundo, porque lo viví y lo recuerdo en cámara lenta, desde el rugido que hizo la tierra como si fuera una ola acercándose o un avión despegando, hasta los saltos que afuera daba el mundo, así se veía por la ventana, todo cayéndose a pedazos entre una inmensa polvareda.



No voy a repetir hoy ese texto que escribí cuando se cumplieron los treinta años de ese horror, ya me acuerdo, sino que de alguna manera me gustaría continuarlo, narrar lo que pasó después. Porque la ciudad cambió para siempre, dejó de ser la que era y allí empezó a nacer una nueva que todavía hoy busca su identidad y su cauce: la pugna desgarradora entre el pasado y la modernidad; “nostálgico pozo de olvido”, eso también es Popayán.

Recuerdo que una de las noticias que más me impactaron por los días del terremoto, yo era un niño, fue la de las tumbas del cementerio que se abrieron a causa del terrible remezón, tan fuerte que los fantasmas de la ciudad huyeron de la que tampoco fue su última morada. Como en la novela de Víctor Aragón que se llama El despertar de los demonios, el terremoto hizo que Popayán, un Jueves Santo, viviera la más aterradora de sus procesiones.

Ese es mi otro recuerdo indeleble de aquel tiempo: la ruina como una condición permanente, la irredimible destrucción del mundo. Caminar durante años, desde 1983, por los escombros, la mayoría de los cuales se fueron volviendo paisaje hasta que en un esfuerzo titánico de la ciudad, que parecía imposible, se dio el milagro de la reconstrucción y un día nos despertamos y nos dimos cuenta de que todo estaba otra vez en su lugar.

Pero pasó mucho tiempo (una eternidad, la verdad) antes de que eso fuera así. O al menos esa es la percepción que yo tengo en mi recuerdo infantil, aunque esa es la característica, como se sabe, de esa época de nuestra vida: la lentitud y la morosidad de las cosas; la falsa ilusión de que el reloj nunca se mueve; la ausencia total, casi, de la prisa y de la historia, esas dos fuerzas que luego marcarán sin remedio la edad adulta.

Lo cierto es que todos los que vivimos en Popayán desde 1983 hasta 1993, digamos, transitamos por un mundo a la intemperie: una ciudad como vaciada de su contenido y de su ser, con las entrañas en la calle. A mí me espantaba y me fascinaba a la vez ir al centro y ver el cascarón de las casas: imaginarme esas vidas que se habían quedado allí en suspenso, presentes en los vestigios que se veían desde el andén: un baño, una escalera, una habitación.

Había huecos en las paredes o en las puertas y uno se asomaba y lo veía todo, en especial el piso, que era como un mapa de lo que alguna vez existió allí: el comedor, la sala, el patio, la vida. Esas casas sin techo y vacías eran también como laberintos cuyo rastro se podía seguir desde el principio hasta el final, por eso cuando Gerardo Bermeo estuvo en Pompeya, en los años noventa, dijo resignado: “Así quedó Popayán, solo que aquí todos están pelados...”.

El adjetivo ‘pelado’, en el habla patoja, tiene una acepción maravillosa y única, sin duda la principal entre sus hablantes, que quiere decir ‘desnudo’, ‘sin ropa’. De ahí que los extranjeros nunca entiendan cuando alguien exclama en una fiesta: “¡Vámonos a bañar pelados a Coconuco!”. Perdón la digresión, pero era solo para explicar el profundo significado de esa frase de Gerardo Bermeo en Pompeya.

Hace cuarenta años y una semana, un Jueves Santo en la mañana, las raíces de Popayán se retorcieron una vez más, como tantas veces en su historia.

Fueron unos segundos nomás en los que el tiempo, para siempre, se detuvo. Diez y ocho segundos que ya nunca vamos a olvidar.

