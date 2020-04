Los huraños están felices: nunca antes, por lo menos en siglos recientes, la historia les había dado tanto la razón como ahora con la cuarentena y el ‘distanciamiento social’. Y mientras otros en sus casas echan de menos los abrazos y los besos ya para siempre abolidos por el coronavirus (“algo bueno tenía que tener”, dice un amigo que es un profesional de la antipatía), los neuróticos están viviendo una inesperada primavera.

Mucha gente se pregunta cómo va a sobrevivir por tanto tiempo al encierro, y entonces busca desesperada qué hacer de puertas para adentro: desde el yoga hasta el bordado, desde la guitarra (o la flauta dulce, horror) hasta el mandarín. Es como si hubiera que quemar cual incienso estos días de gracia que nadie se imaginó nunca: los días que uno tras otro son la vida, como dijo Aurelio Arturo, nuestro poeta mayor.



Para el huraño, en cambio, el tiempo silencioso de la casa y la soledad no es un lastre sino una bendición; es oro puro. Y cuanta menos gente haya que ver o saludar o soportar con piedad e hipocresía en la vida, mucho mejor. Es más: aun la rutina en el hogar puede resultar un peligro por estos días para el huraño de verdad, pues está obligado a cruzarse en cualquier rincón con los demás miembros de su familia.



Los marineros lo saben bien: después de la cuarta semana en alta mar un estornudo puede desatar una tormenta y una chispa puede hacer que todo vuele en mil pedazos. Y no en el cielo sino en la Tierra: no afuera sino adentro, en la vida, agitada como el agua o quieta a veces también en apariencia: la famosa ‘calma chicha’ que antecede al desastre y lo anuncia y lo promete.



Son temperamentos y no comportamientos; son formas de ser: concepciones del mundo superiores incluso a quienes cargan con ellas para bien y para mal. Hay gente que adora al prójimo: lo busca, lo necesita, lo cultiva como parte de su propia vida. Hay en cambio quienes no soportan a los demás: los toleran, en el mejor de los casos, pero a un costo psíquico altísimo. El misántropo nace, casi siempre, no se hace.



Por eso ahora se ha vuelto a hablar, como si fueran unos precursores, los santos patronos de la cuarentena, de los famosos ‘reclusos’ de la historia: los personajes que un día, más pronto que tarde, decidieron retirarse del mundo y vivir encerrados sin que pareciera hacerles falta nada de lo que la calle ofrece afuera. Ermitaños que se cansaron de fingir y saludar y se fueron al desierto.



Eso quiere decir ermitaño, entre otras cosas, el que se encierra en el desierto: el que huye para ser libre, como escribió Atanasio de Alejandría, el que renuncia a todo y entonces lo tiene todo. Más valientes eran los ‘estilitas’, parados en una columna de piedra todo el día (toda la vida). La vieja y bella figura del anacoreta: el antisocial que prefiere regar las flores de su jardín, a veces flores malditas, y no las de los demás.



Mi recluso favorito de todos los tiempos es Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd: dejó la fama –lo dejó todo– para irse a vivir con la mamá. También me gusta Huguette Clark: una millonaria que pasó casi ochenta años encerrada y coleccionando juguetes, sin pensar jamás en su fortuna, tan grande que desde muy joven había perdido ya la cuenta de todo lo que tenía.



Aunque el mejor es sin duda Lucas Caballero Calderón, el gran Klim. Dejó de salir desde los tiempos de ‘La Violencia’ y se quedó toda la vida encerrado y en bata de baño, tomando whisky (esto es fundamental), escribiendo durante décadas, como nadie, los mejores textos de humor en este país. Klim también era un estilita: un maestro parado en su columna, un ermitaño de la risa y la verdad.



No es fácil estar adentro, pero hay quienes sí prefieren jamás estar afuera.



Juan Esteban Constaín

