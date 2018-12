Sin preexistencias

Tal parece que la semana pasada se presentó en Florencia (Italia) un nuevo caso del célebre síndrome de Stendhal del que tantísimas veces he hablado aquí, y que consiste, como ya se sabe, en una especie muy particular de desvanecimiento y sobresalto –las dos cosas al tiempo, aunque suene absurdo–, producidos por una exposición prolongada al arte y la belleza, una sobredosis.

Es también lo que un sociólogo argentino o checo, creo, solía llamar ‘el mal de los museos’: el embotamiento ese, las náuseas que da estar durante muchas horas en un espacio cerrado y plagado de cuadros o esculturas o fotos o lo que sea, y gente, mientras uno se va enfermando en el acto casi hasta la muerte, sin que pueda ver ni apreciar ya nada, asfixiado por la presencia de una misma cosa que se repite sin cesar en todas las demás.



Fue quizás lo que le pasó al pobre turista italiano (no sabemos todavía su nombre, solo que tiene 70 años y que está estable) que la semana pasada sufrió un ataque cardiaco justo cuando contemplaba, en la Galería de los Oficios de Florencia, el famoso cuadro El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. Lo vio durante varios minutos, dice la prensa local, y luego se desplomó como si un rayó lo hubiera fulminado, y tal vez sí.



El director del museo, Eike Schmidt, ha querido ser cauto y ha dicho que no le corresponde a él, que además no es médico ni psiquiatra, y ni siquiera italiano ni del todo florentino, dictaminar si se trata o no de un episodio más del síndrome de Stendhal, un mal que aqueja al año a varios de los miles de turistas que acuden en masa a la ciudad. Más que un mal un bien: una enfermedad buscada y querida por no pocas de sus víctimas.



La primera de las cuales fue el escritor francés Henri Beyle, Stendhal, quien en la primavera de 1817, de visita en Florencia, lo documentó con asombro y detalle en su diario de viajes. Salía de la basílica de la Santa Croce y sintió que el mundo se le venía encima; se le fueron las luces, mejor dicho, y fue a dar a una de las bancas de mármol de la plaza del mismo nombre, atragantado por todo el arte que acababa de ver.



Seguro no fue Stendhal el primero en sufrir algo así; muchos viajeros antes que él, todos, se habían enfermado ya a causa de la belleza italiana. Pero las anotaciones de su diario sí le sirvieron a la doctora Graziella Magherini para que en 1979 tipificara y nombrara, en un libro, el síndrome que padecían algunos de los turistas que llegaban de urgencia a su consultorio psi-quiátrico: el síndrome de Stendhal, el arte en demasía.



¿Los síntomas? Agitaciones, palpitaciones, mareos. Hay quienes pueden sufrir taquicardia, jaqueca, escalofríos: el verdadero paraíso de nosotros los hipocondriacos, enriquecido ahora por la más que segura posibilidad de un ataque al corazón. Gracias a Dios no murió el turista italiano de la semana pasada con síndrome de Stendhal, de lo contrario ya sería el primer mártir de la más bella de las enfermedades.



Hay otra parecida y no menos histórica aunque sí menos hermosa, el síndrome de Jerusalén. En realidad puede ser mucho más grave, pues les da a quienes viajan a la ciudad santa y ya allí, arrastrados por el misticismo del paisaje, se sienten algún personaje de la Biblia y empiezan a predicar o a profetizar sin ninguna vergüenza ni consideración por el prójimo o su propia dignidad personal, convencidos de su misión divina.



Hace poco supe de una enfermedad japonesa envidiable, el ‘tsundoku’. Por el nombre diría uno que es como el guayabo, la llenura o el soroche –o la ‘malparidez’–, pero en realidad es mucho mejor, porque es la pasión por comprar y acumular libros. Fue lo que le dio a Don Quijote.



Cosas que deberían darnos a todos también, feliz año.



catuloelperro@hotmail.com