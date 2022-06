Siempre la hojarasca

Muchos han dicho, creo que también lo dijo alguna vez García Márquez, pero no sé dónde, que la imposibilidad del amor es el tema esencial de Cien años de soledad: la vida sin consuelo de esa familia cuyo destino es la dureza del corazón, la maldición del coronel Aureliano Buendía y sus guerras sin sentido que atraviesan, como una sombra y una flecha, la historia de Macondo desde el principio hasta el final.



El pueblo se funda como consecuencia de las guerras civiles del siglo XIX: allí llegan, desplazados por el horror y la barbarie, quienes lo levantan a la vera de un río. Por esa época, o poco después, es el advenimiento de los gitanos, cuyos inventos deslumbrantes e inútiles cambiaron para siempre la vida de José Arcadio Buendía y su estirpe desastrada. También sabemos que a Macondo lo destruyó la hojarasca, la fiebre bananera que acabó con su inocencia.



Uno podría desentrañar allí, en esa parábola, la historia de Colombia desde la última guerra civil del siglo XIX, la de los ‘mil días’, hasta el inicio de la violencia bipartidista a finales de los años 20 del siglo XX: esa ‘guerra civil no declarada’ que acabó con Colombia como la hojarasca con Macondo. Pero esa violencia, casi desde la fundación de la república, no es causa sino consecuencia: la imposibilidad del amor, la dureza del corazón, cien años de soledad.

Es la tradición –la maldición– del sectarismo: la herencia que dejó Bolívar con su decreto de la ‘guerra a muerte’ de 1813 en el que decía más o menos eso: o conmigo o contra mí, o me siguen o los destruyo. También hay que decir que en muchas partes de Venezuela y de la Nueva Granada la independencia no era una causa del todo popular y que si se hubiera hecho un plebiscito es probable que allí hubiera ganado el ‘NO’.



Aníbal Galindo, un político y escritor tolimense de la segunda mitad del siglo XIX, narraba con exasperación y tristeza las guerras que vio desde niño y en las que luego combatió. Qué destino más desgraciado, decía, un país condenado a vivir bajo el signo de la “religión de partido”; hacer de la política un credo y un dogma que enajena, que enceguese, que mata; vivir las ideas como una cruzada, la guerra a muerte.



Ya se sabe que pensar en esa tradición del sectarismo como un fenómeno genético y atávico no tiene sentido, no es serio. Pero sí vale la pena ahondar en las causas de ese hábito que de manera recurrente nos ha lanzado aquí al abismo del envilecimiento y la degradación de la política (que ya es mucho decir, es casi una redundancia), la imposibilidad de ser de verdad una sociedad civil que se merezca ese nombre.



Y no se trata, como creen algunos, de abogar por la supresión del conflicto o la confrontación de las ideas, incluso con desparpajo y con furia. Porque hay situaciones tan atroces y tan graves, es cierto, que no admiten matices. Pero no es eso, no. Es más bien lo contrario: la deshonestidad del discurso, la deshonra del debate y hasta del insulto, la aceptación de la bajeza y la perversidad como el único camino para validar lo que cada quien es.



Varias veces he citado en estas páginas una frase que George Orwell escribió sobre su experiencia en la guerra civil española: “Todo el mundo cree en las atrocidades del enemigo y descree de las de su propio bando…”. Orwell no era un biempensante ni un tibio, para nada, estaba allí combatiendo contra el fascismo. Pero se daba cuenta, se dio cuenta, del deterioro moral al que llegan muchos carcomidos por la ideología.

Quizás sea inevitable, pero hay que cuidar que no se nos endurezca el corazón, como pedía el Príncipe de Lampedusa.



También se lo dijo Gerineldo Márquez a Aureliano Buendía: “Cuídate el corazón, te estás pudriendo vivo”. Que no le pase, una vez más, a Colombia.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

