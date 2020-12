Ser o no ser

Una de las cosas más memorables del coronavirus es (lo será) la forma en que todo el mundo recibió al principio la noticia de su irrupción y su peligro y su imparable diseminación. Era como si nadie terminara de creer o asimilar en serio que algo así estuviera ocurriendo; era (lo es) como si la humanidad entera estuviera en una pesadilla: la misma cada noche, todas las noches, durante un año sin fin.

La noción del tiempo, de hecho, es uno de los estragos mayores de la pandemia, pues mucha gente ya no sabe bien qué día es ni a qué horas, como si fuera para siempre un domingo por la tarde. En una época que se caracteriza por la velocidad con la que puede hacerse todo, o casi todo, lo que quiere decir que se caracteriza también por la impaciencia: la imposibilidad de dejar que el tiempo ocurra, que fluya como el río que es.



Cuando este infierno empezó por allá en marzo o en febrero, nadie podía dimensionar siquiera, mucho menos aceptar, lo que advirtieron tantos científicos y expertos, y es que se nos iban a ir por lo menos dos años lidiando con el virus. En cambio mucha gente creyó –cómo no– que la humanidad ya había superado los días medievales de la peste y que en un mes, por tarde, íbamos a tener lista la vacuna.



Una vacuna, una de ellas, la de Pfizer, que apenas el martes empezó a aplicarse en Inglaterra. Y su aplicación se hizo viral, valga la ironía, porque el segundo paciente en recibirla fue un viejito de Stratford upon Avon, el pueblo en el que nació William Shakespeare, que también se llama así, William Shakespeare. Parece un chiste pero no lo es: William Shakespeare fue el segundo vacunado contra el coronavirus en el mundo.



Mark Twain decía que había que estar de acuerdo en que William Shakespeare no había escrito ninguna de sus obras inmortales. Lo dijo para ahondar en la vieja polémica sobre la identidad verdadera del autor de eso que luego la historia le atribuyó a Shakespeare, pero que hasta hoy muchos les adjudican a toda clase de candidatos: desde Francis Bacon hasta Emilia Lanier, desde Edward de Vere hasta Mary Sidney. Etcétera.



Eso decía Mark Twain, o eso creo recordar que decía, aunque con una observación más que justa: “Digamos que Shakespeare no escribió nada de lo que dicen que escribió, pero quien lo hizo fue un homónimo y un contemporáneo suyo…”. Un homónimo, como el viejito del martes que puso su brazo para la segunda vacuna del coronavirus en Inglaterra: ¡no podía llamarse sino William Shakespeare!



William Shakespeare de Stratford upon Avon, parece ficción. Sonriente y ajado, este de ahora, a medio afeitar, flaco, sin un solo diente encima: quizás no solo sea un homónimo sino también un contemporáneo de aquel otro Shakespeare que nació justo en un año (1564) en el que la peste bubónica arrasaba con su pueblo. Fueron cinco los brotes de esa peste a los que sobrevivió Shakespeare en toda su vida, cinco.



Entonces, como se sabe, no había vacuna. Es más: el mundo vivió desde el siglo VI acostumbrado a que volviera esa peste, la ‘muerte negra’, como se la llamo en el siglo XIV cuando su más mortífera versión. Más de un milenio estuvo entre nosotros (y todavía está, ya domesticada) esa sombría enfermedad que arponeaba sin compasión a sus elegidos, y de la que otro escritor inglés, Chaucer, dijo que el único remedio era huir “rápido y lejos”.



En 1564, el año en que nació y fue bautizado Shakespeare, el vicario de Stratford upon Avon escribió en el libro de su iglesia: “Hic incipit pestis”: aquí empieza la peste, volvió.



Al William Shakespeare del martes pasado (le dicen ‘Bill’, es idéntico al otro) le preguntaron qué pensaba de la vacuna, contestó feliz: “Me cambió la vida”.



¿Aquí acaba la peste? No lo sabemos, ojalá que sí.



Juan Esteban Constaín

www.juanestebanconstain.com