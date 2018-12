Reino animal

Hubo una época no tan lejana en la que los atracadores de Bogotá, siempre tan creativos e innovadores, siempre a la vanguardia, establecieron un método para desarrollar su negocio –su ‘emprendimiento’, se diría hoy– que consistía en ver quién llevaba entreabierta la ventana de su carro, y por esa hendija le botaban, con gran escándalo, entre insultos y alaridos, un ratón, a veces incluso una rata feroz.

La escena era por supuesto aterradora y dantesca, pues la víctima humana (la víctima animal ni se diga) apenas si entendía lo que le estaba pasando, y cuando se daba plena cuenta abría despavorida la puerta y salía corriendo y sacudiéndose y temblando, tal como lo habían previsto, con in-dudable acierto, los ladrones, que entonces entraban a saco y se llevaban lo que pudieran, hasta el carro.



Así le pasó a una adorada amiga de mi mamá una tarde de 1991, me acuerdo perfecto del año. Iba sola en su carro con la ventana abierta, un Renault 6 amarillo. Venía oyendo radio, el semáforo se puso en rojo. Cogió entonces el retrovisor para verse y poder quitarse unos grumos de pestañina del ojo derecho; se me hace oír su relato espeluznante y detallado. Fue cuando un hombre se le acercó y le botó encima una rata.

Cecilia, que así se llamaba la amiga de mi mamá, y espero que todavía se llame, hace mucho no sé de ella, logró zafarse como pudo del pobre animal, que fue a dar al asiento del copiloto. Ella, muerta de miedo, cerró la ventana en vez de bajarse, afuera el ladrón le gritaba de todo. Se puso en verde el semáforo, avanzó a tientas. No tenía a la mano sino unos chicles de cardamomo –eran épocas muy oscuras–, se los dio a roer a la rata.



Fue un poco lo que ocurrió, cambiando lo que haya que cambiar, el martes pasado en el Congreso de la República, cuando alguien lanzó sobre la plenaria, cual manifiesto, una bolsa llena de ratones de laboratorio, pobres, aunque las primeras informaciones de prensa hablaban sin complejos de “unas ratas”. Incluso circula un video hecho por un senador en el que se debate si no será más bien “un hámster, un hámster...”. Quizás.



Supone uno que se trataba de un gesto simbólico y de protesta, ay qué originales los que lo perpetraron: lanzarles unos indefensos ratones a los congresistas, para que de inmediato surgieran, como al final pasó, todas las asociaciones posibles, las metáforas gratuitas, los juegos de palabras, los chistes fáciles. Muchos dicen en cambio que fue una estrategia política, una cortina de humo: soltar ratones mientras se cuelgan los micos.



Es una infame y antigua y eficaz costumbre, usar animales como armas de guerra: abejas, palomas, escorpiones, elefantes, delfines, ratones: la historia está llena de casos en los que la especie humana se sirvió de otras criaturas para llevar adelante sus mezquinas empresas. Un escritor y político francés, Jacques Debû-Bridel, escribió un libro que se llama La tragedia del mundo animal. ¿Cuál es? Sí, el hombre.



Basta ver a las hormigas, como lo hizo Maurice Maeterlinck, para descubrir allí la verdadera vida inteligente sobre la Tierra: las hormigas laboriosas e inagotables; los perros, los ojos de los perros, su bondad; la lucidez de un gato, la poesía; cualquier pájaro cuando abre las alas y vuela, ese prodigio. Incluso las cucarachas, tan desprestigiadas como las ratas y las palomas, incluso ellas son mejores que tantos humanos tan dañinos.



Decía Aristóteles que el hombre es un animal político, “más que la abeja o cualquier otro animal gregario”, porque tiene la palabra: la razón, el sentido de lo bueno y de lo malo. Y así nos va.



Prefiero la frase de Céline que he citado tantas veces aquí, quizás demasiadas: “Afortunados los que fueron gobernados por el caballo de Calígula”.



