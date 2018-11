Radio Gaga

Gracias a la película Bohemian Rhapsody, que cuenta en apretados brochazos la vida del cantante Freddie Mercury –no solo un cantante: quizás el más grande que haya habido jamás–, el mundo lleva tres semanas con la música de Queen, su grupo, como inmejorable banda sonora. Por donde uno asome la cabeza no se habla casi de otra cosa; en todas partes retumba esa voz sublime y magistral.

Incluso se supo hace cuatro días que Queen había desbancado a los cantantes de reguetón en todas las listas de venta y reproducción del mundo entero, y sus álbumes tienen hoy millones, pero millones de visitas en las plataformas musicales y en la red. Se dice, y debe de ser cierto, que los jóvenes de ahora descubrieron por fin una de las mejores cosas de todos los tiempos, y eso por sí solo ya es bueno y alentador, un alivio.



Claro: muchos fundamentalistas de la banda, muchos ‘queenómanos’, sienten que la película y el entusiasmo y la locura que ha desatado son una profanación: el saqueo de lo que siempre fue solo suyo; la irrupción bárbara en su templo sagrado. Es el síndrome natural que padece todo fanático de algo, lo que sea, que le hace creerse su único dueño verdadero, su intérprete más puro, su secreto custodio y destinatario.



El llamado ‘rock clásico’ tiene eso, además, ese es uno de sus grandes encantos: una estructura eclesiástica de sectas que profesan (profesamos) la misma religión pero no el mismo culto, y por eso todas las discusiones allí (aquí) son discusiones teológicas y bizantinas: que si Led Zeppelin o Deep Purple, que si Pink Floyd o Queen, que si los Beatles o los Stones, y así. Al final solo cabe la herejía de amarlos a todos por igual; casi igual.



Yo soy beatlómano y alvarista, por ejemplo, pero también stoniano, zeppeliano, floydiano y claptó-mano con periódicas recaídas en Black Sabbath. En el amor por Queen me inició una gran amiga de la adolescencia, Johanna Parra, aunque fui renuente y escéptico durante años, hasta que sucumbí sin remedio. Ayer me vi la película con un nudo en la garganta, todo en la voz de Freddie Mercury se vuelve hermoso y memorable.



Y es muy curioso porque con Bohemian Rhapsody, la película, está pasando lo mismo que le pasó siempre a Queen con su música y su estética, y es que mientras los críticos los destrozaban, el público en cambio los adoraba cada día más; los adora. Algo igual ocurre ahora: cuanto más se ensaña la crítica con el filme (palabra detestable, pero ya dije película en este párrafo y mejor no repetir), más gente lo ve y lo disfruta y lo celebra.



Ayer le dije a un amigo que eso pasa también con la democracia en el mundo, me miró como si me hubiera fumado tres cachos de mariguana, cosa que ya no se puede, como todos sabemos. Le expliqué, o le planteé, más bien, que hoy hay un evidente choque entre lo que los expertos y las minorías iluminadas dicen y predicen, y lo que las mayorías escogen y quieren y piensan y deciden.



Obvio: al final se trata de fenómenos muy distintos, pues el uno tiene que ver con la crítica como ejercicio intelectual enfrentado no siempre con éxito y acierto al gusto popular, mientras que el otro tiene que ver con el análisis de la política y la imposibilidad muchas veces, por parte de quienes lo emprenden y lo imponen, de reconocer la realidad por fuera de sus teorías o su voluntad o sus prejuicios.



No sé: igual le dije a mi amigo que me parecía interesante eso: que cuanto más despedaza la crítica ciertas películas, más las quiere ver la gente y más le gustan. Y cuanto más oprobioso resulta hoy un proyecto político, mejor le va. Un desafío también hay allí, un desprecio por lo que dicen los pontífices.



“Ay, mejor pongamos Queen”, dijo mi amigo. Que Dios salve a la reina.



