Quizás recordarlo

Ya se sabe: lo que en Colombia se suele llamar ‘La Violencia’, así en letras mayúsculas, fue una guerra civil no declarada entre los dos partidos políticos que hicieron la república y que también estuvieron a punto de destruirla, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Casi tres décadas de un conflicto atroz y vesánico durante la primera mitad del siglo XX que hizo de nuestro país un vestigio y un reflejo de su propio siglo XIX.



El punto de partida y las causas de ese conflicto se han estudiado hasta el cansancio y los miles de libros que se han escrito sobre él –no sé de verdad cuántos, son tantos que es imposible saberlo– constituyen ya todo un género literario e historiográfico, el de la violencia política en Colombia, un fenómeno tan particular que incluso ha convocado, como la miel a las abejas, a un sinnúmero de académicos extranjeros que se especializan en nuestra locura.



Hay quienes dicen que la guerra fue aquí una especie de herencia genética: un sino trágico desde el principio hasta el final que no nos ha hecho conocer, como sociedad republicana y democrática, nada distinto. Hay quienes sostienen lo contrario y hasta calculan, en términos cuantitativos, los años de conflicto verdadero, no tantos como siempre se ha dicho, y todos los tramos de la historia en los que más bien imperaron la política y la paz.

Entre ambas hipótesis, que por supuesto ofrecen toda clase de matices y variaciones, sobresale un rasgo que es anterior a la guerra misma y que desde la independencia sí la ha determinado y alimentado sin cesar. Ese rasgo es el del sectarismo: la vivencia de las ideas políticas como un hecho religioso y mesiánico –“la religión de partido”, la llamaba Aníbal Galindo–; el fanatismo ciego y brutal en torno a los caudillos y sus banderas y obsesiones.



Muchas o pocas, eternas o esporádicas, nuestras guerras han sido todas por el poder con un trasfondo aterrador, el de la supresión del contrario, su negación como un interlocutor válido y legítimo, aun dentro de las diferencias propias de toda confrontación política, diferencias muchas veces profundas e irreconciliables. Pero aquí las ideas del otro no es que sean distintas o erróneas sino que son perversas e inmorales: una herejía, una blasfemia, un sacrilegio.



Detrás de todo fanatismo hay siempre ese enunciado binario, arbitrario y absoluto: o blanco o negro, o bueno o malo, o yo o nada. Eso por no mencionar lo que podría llamarse la falacia del non ego, la falacia por excelencia del fanatismo: fanáticos son siempre los demás, no uno. Una falacia que se vuelve paradoja porque en ella incurrimos todos alguna vez; es inevitable no ver solo la paja en el ojo ajeno. ¿Y cuando es la sociedad entera la que incurre en ella?



Fue lo que pasó aquí cuando ‘La Violencia’: que los actores políticos, en su gran mayoría, de lado y lado, se fueron encegueciendo y consumiendo por un discurso sectario y binario: una visión delirante y amañada de la realidad en la que solo lo propio era puro, legítimo, bueno; lo de los demás, en cambio, era una desviación violenta, un error inaceptable. El diálogo político se volvió así una sucesión de caricaturas infamantes del contrario.



Pero acaso no sobre recordar, en estos días agotadores y turbios que corren, que esa guerra civil no declarada empezó por la cuestión electoral. Fue justo allí, en ese territorio tan delicado y frágil de la democracia, donde el país se fue al carajo. Fue en las urnas, o en su negación o manipulación desvergonzadas, donde se prendieron las primeras chispas de ese río que casi se lo lleva todo por delante. Un río de sangre y de fuego.



Y cuando por fin quisieron pararlo los que lo habían desatado, por él ya bajaban más de doscientos mil muertos.

