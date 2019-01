Quién podrá defendernos

Siempre, más o menos siempre, me acuerdo del hijo de un amigo que hace años, en alguna celebración de alguna cosa –un partido o una película o qué sé yo–, vio a todo el mundo tan eufórico y tan contento que se puso a llorar desconsolado. El papá se lo llevó entonces a un rincón y le preguntó que por qué lloraba, y el niño le dijo con toda sinceridad, sin pensarlo siquiera: “Es que no sé si nosotros éramos de los ‘güenos’ o de los malos...”.

Ese ha sido, sin lugar a dudas, el dilema por excelencia de la especie humana, quizás el único que la rige de verdad desde el principio de los tiempos; desde la expulsión del paraíso, al menos, aunque como decía el escritor alemán Jean Paul: “Los recuerdos son el único paraíso del que no nos podrán expulsar jamás”. Sé que no tiene nada que ver con nada esta frase, lo sé muy bien, pero es tan bella que aprovecho la ocasión para evocarla.



Decía, pues, que ese dilema entre el bien y el mal es el suceso definitorio de la humanidad, y la acompaña desde sus orígenes, junto con el de la belleza y el del amor y el de la muerte, y en él están dados casi todos sus temas fundamentales: la existencia de Dios –o los dioses, o ninguno: cada quien verá–, el buen gobierno y la vida en sociedad, la guerra y la paz, en fin: no es un asunto menor para nada, más bien lo contrario.



Por eso no solo la filosofía se construyó en buena medida sobre la posibilidad estremecedora de descifrar y discutir y comprender ese dilema, ese problema, sino que también algunas de las mejores obras y voces de la literatura lo han enriquecido y le han dado, desde la ficción, desde la poesía, una explicación insuperable, casi una solución. Eso son las novelas de Dickens, por mencionar solo un nombre adorable, pero hay muchos más.



Y tan longevo como ese problema del bien y del mal en la historia ha sido su uso con fines políticos o religiosos, obvio, pues con él se ha trazado muchas veces una frontera implacable, una puerta cerrada y de piedra, entre quienes están adentro y quienes están afuera, los que sí y los que no. La herencia dualista y maniquea de la humanidad: la cultura contra la barbarie, la sabiduría contra la ignorancia, el bien contra el mal.



Al final se trata de una discriminación arbitraria y caprichosa que, llevada al plano colectivo, al de la militancia, hace que mucha gente se arrogue con ceguera y fanatismo, con soberbia, el derecho de imponer sus valores y sus creencias, y solo ellos, como la encarnación excluyente de ese ideal moral del Bien absoluto, mientras que los demás, en consecuencia, son lo contrario, o sea el Mal. Nosotros aquí, ustedes allá; no me toquen.



Lo curioso es que la gente que es de verdad ejemplar y buena nunca va por el mundo proclamándolo a los cuatro vientos, por favor, ni intentaría jamás hacer de su vida una bandera ni un modelo. Y es obvio: la virtud, como el humor, se anula y se pervierte cuando quien la ejerce incurre en el gesto vanidoso y grotesco, ese sí inmoral, de hacérselo saber a los demás. Lo que es no solo una gran estupidez, sino también un gran peligro.



Porque ese moralismo así, ese maniqueísmo delirante y egocéntrico, puede llegar a ser también un acto de maldad, y en él está la semilla de todas las formas del totalitarismo que la humanidad ha conocido y padecido. Es larguísima la lista de horrores que le han tocado al mundo por cuenta de quienes dijeron orgullosos: “Los buenos somos más”. Además porque eso no es cierto y mu-chas veces los ‘buenos’ son los peores, Dios nos libre.



Dios (o los dioses, o ninguno) nos libre de la ‘gente de bien’ que sin vergüenza dice serlo. Dizque “los buenos somos más”, como si ese no fuera el lema del infierno.



