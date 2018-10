Quién lo manda

La gloria y la fama, ya lo sabemos, son una especie de altar sacrificial: un botín por el que muchos luchan toda la vida, hasta cuando por fin lo obtienen y entonces se dan cuenta de que es más bien un lastre y una lápida, una maldición de la que quizás no puedan librarse jamás. De ahí el sacrificio: quien busca la gloria y la fama le vende el alma al diablo, encarnado en los caprichos y vaivenes de la turba, los otros, la gente, los demás.

Claro: las ganancias son muchas, los privilegios parecen no tener fin. Pero el precio que los famosos pagan por ellos suele ser también muy alto, quizás demasiado alto. Como si su vida empezara a depender –y así es, qué vida más triste– de la aprobación popular, de los aplausos del auditorio; como si su vida le perteneciera a la multitud, cuyo brutal comportamiento es y ha sido, y siempre lo será, el del circo romano.



Nada le ha hecho más daño a la humanidad que la idea esa, tan absurda y tan falsa, de que el pueblo nunca se equivoca: la mayoría como un tribunal virtuoso, sabio, inapelable y justo; la audiencia como criterio único para determinar el valor de la gente y de las cosas. Cuando por lo general es todo lo contrario y el espíritu multitudinario lo que quiere es sangre: sacrificar a sus dioses, verlos caer.



No me compadezco de políticos, cantantes, millonarios, tenistas, tuiteros, youtubers, reguetoneros, contadores y demás celebridades que van por el mundo con la cruz a cuestas de su fama, su prestigio y su felicidad: allá ellos, quién los manda. Pero su condición expiatoria, su suerte marcada algún día con el signo de la ingratitud popular, no deja de suscitarme, de vez en cuando, algo de lástima y conmiseración. Casi tristeza, compasión.



En el fútbol por lo menos sí me pasa todo el tiempo: he visto en mi vida a demasiados jugadores y demasiados técnicos subir al cielo, solo para verlos caer al infierno pocos días después, a veces muy pocos, encumbrados primero y empujados luego por los mismos fanáticos y los mismos enfermos: esa barra brava que suele ser la especie humana, gratuita siempre a la hora de celebrar y desleal e ingrata cuando las cosas ya no van bien.



Por lo general, ya digo, en esos casos me conmueven y me enternecen los caídos; por lo general esa gente a la que la fortuna le da la espalda sí me inspira angustia y solidaridad. El goleador extraviado del arco, el crack que se lesiona y nunca vuelve a ser lo que fue, el pobre defensa –aunque allí ‘pobre’ es un decir– que va de equipo en equipo y ninguno lo quiere, el técnico que pierde tres o cuatro partidos en línea y se tiene que ir.



No es el caso, en cambio, de Julen Lopetegui, el actual entrenador del Real Madrid y cuya tragedia estamos viendo todos, todos los días, en vivo y en directo y por televisión. La estamos viendo, además, con los crueles atributos de la industria del fútbol y de ese equipo infame, frío y sin piedad: Lopetegui es hombre muerto y se va del Madrid, se quemó en la silla eléctrica; a rey muerto, rey puesto.



Pero se lo merece: ahí tiene por calculador, desleal y sobre todo por bruto. Era el técnico de la selección mayor de España, habría podido durar allí lo que quisiera. Dos días antes del Mundial, sin embargo, se supo que el Madrid lo había contratado sin decírselo siquiera a la federación española, que por supuesto lo tuvo que destituir con un argumento fulminante: “Las formas son importantes”. No todo es plata en la vida.



Y ahora pasó lo que tenía que pasar, se sabía que iba a ser así, y es que un técnico mediocre como Lopetegui ni siquiera va a terminar su primera temporada con el Real Madrid.



Pobre, sí, pobre. Pero en casos como el suyo el sacrificio es merecido. Sin altar, sin gloria, sin nada.



JUAN ESTEBAN CONSTAÍN

