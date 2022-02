Que se vayan

Que Colombia no iba a ir a Catar 2022 lo supimos desde que los que manejan nuestro fútbol, y eso incluye a un par de periodistas, decidieron hacerle el cajón a José Nestor Pékerman, uno de los mejores técnicos de América y quien logró la proeza inconcebible de clasificarnos al Mundial dos veces y hacernos jugar una de ellas, en el 2014, como si fuéramos otro equipo y otro país, otra sociedad.



(También le puede interesar: Delirio americano)

Pero estos promotores del fracaso, estos rosqueros inamovibles de siempre, salieron con el verso de que clasificar al Mundial es muy fácil y cualquiera puede hacerlo, como si Colombia fuera una potencia futbolística y como si su liga profesional no fuera la corraleja que es. “Tienen la cara como el culo”, dicen los italianos cuando quieren señalar a los que además de ser ignorantes son arrogantes. Así son los dueños del fútbol aquí.



Lo cierto es que nos dimos el lujo de prescindir de Pékerman para caer en ese invento, esa desventura de Queiroz, tan incompetente que hasta sus jugadores, según parece, se hicieron golear para sacarlo. Aunque no tan incompetente, la verdad, porque él sí va a ir al Mundial. Luego, cuando ya el desastre estaba escrito, este país lleva el desastre en las líneas de su mano, surgió el nombre de Reinaldo Rueda.

Nuestros jugadores pueden ser extraordinarios, y muchos de los que hay ahí lo son, pero también son dispersos y apocados, frágiles de espíritu. FACEBOOK

TWITTER

Parece que es una buena persona, un profesional meritorio. Pero ya sabíamos lo que nos corría pierna arriba con él porque así fue en el 2004: lo trajeron cuando ya el incendio era irreversible y el recuerdo que muchos tenemos es el de un equipo mezquino y centavero, como el de hoy, aruñando migajas al final para ver cómo colarse. Pidiéndole al conductor del bus que lo lleve más barato por la puerta de atrás; esperando el milagro imposible de hacer algo bien.



Es que más allá de lo táctico, que siempre se puede discutir, Pékerman lo que hizo fue cambiarle la mentalidad a Colombia, no solo a la Selección Colombia. Porque nuestros jugadores pueden ser extraordinarios, y muchos de los que hay ahí lo son, pero también son dispersos y apocados, frágiles de espíritu. Por eso necesitan un técnico de verdad: un gran manejador de grupos que les infunda el carácter que no tienen.



Ahora volvimos a las épocas amargas de cuando nos tocaba ver los partidos con una calculadora en la mano, mendigando punticos y resultados, rezando para que Bolivia golee a Brasil. ¿Vieron ustedes cómo saltaba y cantaba la hinchada peruana (2.000 personas) en el Metropolitano el viernes pasado? Retumbaba, más en esa nevera farandulera que es Barranquilla cuando juega Colombia.



Dice mucho de nuestro fútbol –y de lo que somos, como lo señaló hace poco el fotógrafo Camilo Rozo– que aquí no haya cánticos que todos nos sepamos y que identifiquen a la Selección; a la ‘sele’, como la llaman ahora, también es que nos fascina bañarnos en sal. Hubo uno en los días gloriosos del ‘Pibe’, el de Colombia Caribe del maestro Zumaqué, hoy remplazado por himnos históricos del fútbol argentino.



Pero es que hay que oír nomás lo que son las barras de nuestros clubes, todas con canciones argentinas y acento porteño, moviendo las manos como aquí no las mueve nadie sino en los estadios y como si esto fuera La Paternal. Y los programas deportivos, ay, con ese mismo tono de TyC Sports. Parece exagerado decirlo pero no lo es en absoluto: el fútbol es un espejo implacable de la sociedad; ahí están su resumen y sus claves.



Eso se veía en el partido contra Perú en el Metropolitano: nada más triste que la alegría colombiana; nada más mediocre y agorero que nuestro entusiasmo oportunista y recochero. Dirán que es solo fútbol y que aquí hay problemas más graves, y es cierto.

Por eso es insoportable que tengamos también el problema del fútbol. ¿Cómo es que cantan en Argentina? “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo...”.

JUAN ESTEBAN CONSTAÍNwww.juanestebanconstain.com

(Lea todas las columnas de Juan Esteban Constaín en EL TIEMPO, aquí)